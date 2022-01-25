Внутреннее поражение, – Пионтковский сказал, что потеряет Путин после признания боевиков
Источник:24 канал
Госдума России в феврале рассмотрит обращение о признании боевиков на Донбассе. Однако это станет внутренним поражением Владимира Путина.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Путин хочет выторговать то же, что и за последние 8 лет – капитуляцию Украины.
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По словам Пионтковского, сейчас перед главой Кремля встал вопрос: либо пойти на масштабное вторжение, либо взять "утешительный приз" – ОРДЛО и Беларусь, но уже полностью отказаться от идеи захватить Украину, потому что не останется ни одного сценария – ни военного, ни мирного.
Это очень тяжелый выбор для Путина, ведь Украина и Запад никогда не признают этого юридически, как и аннексию Крыма.
Путин будет внутренне ощущать это как поражение. Тем более, к этому его толкает системно-либеральная часть элиты и ближайшее окружение.
– заявил публицист.
Пионтковский сказал, что потеряет Путин после признания боевиков на Донбассе: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Россия 8 лет поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе. Однако Кремль еще официально не признал оккупационные республики. Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они и начали разрабатывать соответствующий законопроект.
- Документ 19 января был зарегистрирован в Госдуме. В своем обращении коммунисты даже упомянули Степана Бандеру. Мол, из-за того, что власти Украины до сих пор его прославляют, жители Донбасса провели незаконный референдум в 2014 году.
- Госдума уже в феврале рассмотрит проект обращения о признании боевиков на Донбассе.
- Кроме того, коммунисты обратились к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и регулировать все аспекты сотрудничества и взаимопомощи.