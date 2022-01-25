Внутреннее поражение, – Пионтковский сказал, что потеряет Путин после признания боевиков

Госдума России в феврале рассмотрит обращение о признании боевиков на Донбассе. Однако это станет внутренним поражением Владимира Путина.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Путин хочет выторговать то же, что и за последние 8 лет – капитуляцию Украины.

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По словам Пионтковского, сейчас перед главой Кремля встал вопрос: либо пойти на масштабное вторжение, либо взять "утешительный приз" – ОРДЛО и Беларусь, но уже полностью отказаться от идеи захватить Украину, потому что не останется ни одного сценария – ни военного, ни мирного.

Это очень тяжелый выбор для Путина, ведь Украина и Запад никогда не признают этого юридически, как и аннексию Крыма.

Путин будет внутренне ощущать это как поражение. Тем более, к этому его толкает системно-либеральная часть элиты и ближайшее окружение.

– заявил публицист.

В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволить "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.

Пионтковский сказал, что потеряет Путин после признания боевиков на Донбассе: смотрите видео

Что этому предшествовало