Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Путін хоче виторгувати те саме, що й впродовж останніх 8 років – капітуляцію України.

До теми Вже в лютому: Держдума таки розглядатиме звернення до Путіна щодо визнання бойовиків

За словами Піонтковського, зараз перед очільником Кремля постало питання: або піти на масштабне вторгнення, або взяти "втішний приз" – ОРДЛО та Білорусь. Втім, тоді доведеться повністю відмовитися від ідеї захопити Україну, тому що не залишиться жодного сценарію – ні воєнного, ні мирного.

Це є дуже важким вибором для Путіна, адже Україна та Захід ніколи не визнають цього юридично, як і анексію Криму.

Путін внутрішньо відчуватиме це як поразку. Тим паче до цього його штовхає системно-ліберальна частина еліти та найближче оточення,

– заявив публіцист.

Зверніть увагу! У Кремлі вважають, що визнання бойовиків на Донбасі нібито дозволить "захистити народи республік від зовнішніх загроз", а також зміцнити стабільність у регіоні.

Піонтковський сказав, що втратить Путін після визнання бойовиків на Донбасі: дивіться відео

Що цьому передувало