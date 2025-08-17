Рідкісний вогняний смерч стався у Португалії: у мережі показали страшні кадри
- У Португалії внаслідок аномальної спеки виникли масштабні лісові пожежі.
- У країні двічі за тиждень фіксували вогняні смерчі – в районах Агіар-да-Бейра та Моімента-да-Бейра.
Внаслідок аномальної спеки Південну Європу охопили масштабні лісові пожежі. У Португалії двічі за тиждень фіксували рідкісне явище – вогняний смерч.
Так, у п'ятницю, 15 серпня у португальському селищі Агіар-да-Бейра вогняний смерч налякав місцевих мешканців, передає 24 Канал із посиланням на InfoMoney.
Що відомо про вогняні смерчі у Португалії?
Це явище рідкісне й може бути надзвичайно небезпечним. Воно виникає тоді, коли потоки перегрітого повітря утворюють вихори, що розносять вогонь, жарини та уламки на великі відстані.
Смерч з вогню в Агіар-да-Бейра: дивіться відео
Цей вогняний смерч став уже другим, зафіксованим цього літа в Європі. Перший випадок стався кілька днів тому в португальському муніципалітеті Моімента-да-Бейра також під час великої пожежі.
Смерч у Моімента-да-Бейра: дивіться відео
Тоді вогонь спалахнув 8 серпня й уночі вже загрожував житловим будинкам у населеному пункті Парадуса, а вранці – у самому Алвіте.
Нове вогняне торнадо в районі Агіяр-да-Бейра: дивіться відео
Страшна пожежа неподалік муніципалітету Сеї: дивіться відео
Зауважимо, що це другий за масштабами сезон пожеж у Португалії з 2017 року, коли країна пережила трагедію в Педрогао-Гранде, де загинуло понад 60 людей. Площа пожеж цього року в 9 разів більша, ніж за аналогічний період минулого року.
Пожежі у Португалії / Фото місцеві ЗМІ
До слова, у Туреччині тривають масштабні лісові пожежі в провінції Чанаккале, боротьбу з якими ускладнює сильний вітер.