На це впливають кілька факторів: чому росіяни залишаються найактивнішими на Сході України

Росіяни посилили натиск на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Водночас вони зазнають колосальних втрат серед особового складу. Однак попри це Росія продовжує перекидати на ці ділянки фронту велику кількість людського ресурсу.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що росіяни підтягують резерви та намагаються атакувати саме на Сході, тому що мають певні "можливості" на цій ділянці фронту. Одна з їхніх цілей – затягування ситуації.

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Путін хотів показати, що він "стратег"

Активізація дій окупантів в Донецькій та Луганській областях, а також на межі Луганської з Харківською областю пов'язана з декількома чинниками:

окупантам легше налагодити логістичні шляхи на Схід України з Росії для постачання зброї;

є наказ Владіміра Путіна вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та захопити хоча б одне місто;

Авдіївка та свого часу Вугледар розглядались російськими військами як напрямки швидкого успіху та прориву лінії оборони ЗСУ. Проте, коли вони застрягали, то припинення наступу означало поразку для російського командування. На це воно ніколи не погодиться, і росіяни будуть продовжувати атакувати до того часу, поки не виникне серйозна загроза на іншому напрямку або вони переакцентують увагу на іншу ділянку фронту.

Східний напрямок мав репрезентувати спроможність російської армії при переході від відступу до контрнаступу. Це мало продемонструвати як можливості росіян працювати на полі бою, так і те, що Путін – "стратег", і разом є Сєргєєм Шойгу та Валєрієм Герасимовим вони працюють як великі полководці та можуть провести широкомасштабні наступальні операції,

– зазначив Голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Але не так склалося, як їм бажалось. Водночас визнати поразку особливо перед президентськими виборами Кремль не може.

Вибори президента в Росії мають відбутися. Проте Владімір Путін наразі не заявив, що буде балотуватися на черговий термін та братиме участь у виборах.

Яка ситуація на Сході України: дивіться відео

ЗСУ може скористатися ситуацією

Росіяни зараз намагаються затягувати ситуацію, тому що чудово розуміють, якщо послаблять тиск на Сході України, то українські сили обов'язково цим скористаються. Будуть контратакувати або на Сході, або на Півдні.

Якщо росіяни проявлять слабкість на Сході, то для них це загрожуватиме втратою рубежів навіть взимку. Лівий берег Дніпра у 2022 році це дуже добре продемонстрував. Коли вони концентрували свої війська на Сході, українським захисникам вдалося форсувати Дніпро та зайняти декілька плацдармів на лівому березі Дніпра.

"Тепер всі спроби російських військ в тому напрямку зводяться до звуження плацдармів ЗСУ, а не до запобігання появі наших військ на лівому березі, що несе серйозну загрозу для російського південного угруповання, а також окупованому Криму", – впевнений Іван Тимочко.

Що відбувається на Сході: коротко