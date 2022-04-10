Ворог просто знущався, люди помирали під час тортур, – розвідник Акаєв про звірства в Мотижині

Російські окупанти влаштували звірства на Київщині. У Мотижині, що під Києвом, після окупації було виявлено масові поховання цивільних. Український розвідник Іса Акаєв розповів, що окупанти просто хотіли познущатися над людьми.

Один з бійців помітив, що із землі стирчить кисть руки

Українські військові зайшли в Мотижин після роботи артилерії. Акаєв заявив, що звільнений Мотижин був "дуже важким видовищем".

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Він розповів, що розвідники виявили місця масових поховань мирних людей.

Наші хлопці у розвідці виявили: йшли лісосмугою, перевіряли – чи залишився хтось із росіян? І один із бійців помітив, що з землі стирчить кисть руки. Підійшов, почав ногою розгрібати та побачив тіло. І потім почали потихеньку розкопувати, виявили трупи людей,

– сказав розвідник.

Акаєв переконаний, що російські військові намагалися приховати тіла загиблих людей.

За його словами, місцеві розповідали, що росіяни катували та вбивали заручників, а когось відпускали. "Знущалися як могли. Жахливі речі відбувалися", – зазначив він.

Кримчанин заявив, що російські військові знущалися з людей, які помирала страшною смертю.

Просто знущалися. Вони українців за людей не сприймають. Ті, у кого могли взяти майно, тих грабували. Допустимо, там була сім'я сільського голови – жінка з чоловіком із дітьми (сім'я Сухенко, членів якої – Ольгу, її чоловіка Ігоря та сина Олександра, окупанти вбили, – 24 канал). Вони намагалися взяти з них гроші, закатували до смерті. Вони страшною смертю померли,

– сказав Акаєв.

Окупанти заходили до будь-якої оселі та розстрілювали людей

Він припускає, що люди в Мотижині помирали під час тортур. Акаєв розповів, що окупанти засунули одного чоловіка у каналізаційний люк. За словами розвідника, оголений чоловік помер або з холоду, або з голоду, адже слідів насильницької смерті не виявили.

Український військовий розповів, що окупанти із БМП розстрілювали родини, які виїжджали із села.

"Виїжджали на околицю села та починали розстрілювати. Там кілька машин було розстріляно", – зазначив Акаєв.

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Російські військові розстрілювали здебільшого жінок та дітей. Окупанти не давали людям можливість забрати тіла загиблих.

Там жінки, діти, там більше нікого не було. Чоловіки максимум за кермом. І ось ці трупи лежать на дорозі. Ніхто їх не прибирає. Людям прийти та забрати їх, щоб поховати, не дали. Росіяни робили в Україні те саме, що вони робили в Чечні, Сирії та інших регіонах,

– заявив розвідник.

Він повідомив, що Мотижин був під окупацією рівно місяць. Російські варвари заходили до будь-якої оселі та розстрілювали людей.

"Окупанти їздили вулицями села, просто стріляли по хатах. Припустимо, десь щось трапилося – танк підірвали чи когось убили, російські солдати заходили до будь-якої оселі, витягували людину і розстрілювали", – резюмував Акаєв.

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