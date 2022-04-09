Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк. Він разом з керівником гуманітарного напряму Олексієм Кулебою і зустрів канцлера у Бучі.
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Канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Бучу
За час окупації Буча сповна страждала від рук рашистів – розбомблені будинки, вбиті цивільні, зґвалтовані жінки й діти… Олександр Павлюк підкреслив, що про всі ці воєнні злочини має знати весь світ.
Він розказав Негаммеру про звірства, вчиненні російськими військами у Бучі.
Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Тільки разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість,
– підкреслив Павлюк.
Делегація побувала на місці масового тимчасового поховання вбитих жителів біля місцевої церкви. Також канцлера провели на вулицю Вокзальну, де вівся бій з окупантами.
Канцлер Австрії Негаммер також відвідав Бучу / Фото з телеграм-каналу голови Київської ОДА
Карл Негаммер у Бучі / Фото з телеграм-каналу голови Київської ОДА
Олександр Павлюк та Карл Негаммер у Бучі / Фото з телеграм-каналу Київської ОДА
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