Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк. Он вместе с руководителем гуманитарного направления Алексеем Кулебой встретил канцлера в Буче.
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Канцлер Австрии Карл Негаммер посетил Бучу
За время оккупации Буча в полной мере страдала от рук рашистов – разбомбленные дома, убитые гражданские, изнасилованные женщины и дети… Александр Павлюк подчеркнул, что обо всех этих военных преступлениях должен знать весь мир.
Он рассказал Негаммеру о зверствах, совершенных русскими войсками в Буче.
Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Негаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость,
– подчеркнул Павлюк.
Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых жителей возле местной церкви. Также канцлер провели на улицу Вокзальную, где велся бой с оккупантами.
Канцлер Австрии Негаммер также посетил Бучу / Фото с телеграм-канала главы Киевской ОГА
Карл Негаммер в Буче / Фото с телеграм-канала главы Киевской ОГА
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