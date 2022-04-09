Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк. Он вместе с руководителем гуманитарного направления Алексеем Кулебой встретил канцлера в Буче.

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Канцлер Австрии Карл Негаммер посетил Бучу

За время оккупации Буча в полной мере страдала от рук рашистов – разбомбленные дома, убитые гражданские, изнасилованные женщины и дети… Александр Павлюк подчеркнул, что обо всех этих военных преступлениях должен знать весь мир.

Он рассказал Негаммеру о зверствах, совершенных русскими войсками в Буче.

Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Негаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость,

– подчеркнул Павлюк.

Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых жителей возле местной церкви. Также канцлер провели на улицу Вокзальную, где велся бой с оккупантами.

Канцлер Австрии Негаммер также посетил Бучу / Фото с телеграм-канала главы Киевской ОГА

Карл Негаммер в Буче / Фото с телеграм-канала главы Киевской ОГА

Александр Павлюк и Карл Негаммер в Буче / Фото с телеграм-канала Киевской ОГА



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