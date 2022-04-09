Также он сказал, что люди в Австрии также показали свою поддержку, выходя на площади своих городов. И это очень важно, передает 24 канал.

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Самое важное – оружие. Но тот, кто не может помочь оружием, должен демонстрировать помощь любыми другими шагами. И мы видим эту демонстрацию со стороны Австрии. Я благодарен за это и народу, и канцлеру,

– сказал Зеленский.

Поддержка членства Украины в ЕС

Также он сказал, что Украина видит поддержку в объединенном решении всех стран Евросоюза по поводу будущего членства Украины. Также санкционная политика стран, несмотря на то что они теряют средства от закрытия определенных направлений бизнеса с РФ, очень важна.

Президент Украины рассказал, что с канцлером Австрии в ходе встречи обсудили мощную санкционную политику против России и наращивание санкций. Также речь шла и о двусторонних отношениях относительно поддержки Украины в членстве Евросоюза.

Я хочу поблагодарить не только гуманитарную помощь Австрии, но и технику, которая поможет в работе после вторжения России, технику для помощи ГСЧС, пожарные машины. Это большая помощь, поэтому я благодарен за этот визит и за эту поддержку,

– сказал Зеленский.

Смотрите брифинг Зеленского и канцлера Австрии после встречи: видео