Вистрілили в груди: у Львові екстрено госпіталізували восьмикласника

У Львові 31 травня госпіталізували восьмикласника з вогнепальним пораненням у груди. Хлопець зазнав поранення вдома.

Про це повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк. Школяр потребував операції.

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Школяр зазнав вогнепального поранення в груди

За словами Закалюка, троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова 31 травня після уроків пішли до одного із них додому. Там школярі знайшли зброю та почали її розглядати.

Раптово одному з хлопців поцілили в груди. Каретою швидкої його оперативно доправили до лікарні святого Миколая Першого медоб'єднання. Школяра одразу ж почали оперувати.

Медики борються за життя дитини. Обставини події з'ясовують правоохоронці,

– повідомили у Львівській міськраді.

Діти знайшли зброю вдома / Фото поліції Львівщини

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За справу взялася поліція

У поліції Львівщини повідомили, що 14-річний школяр зазнав вогнепального поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці. О 16:30 на оперативну лінію 102 зателефонував лікар швидкої медичної допомоги.

Він розповів, що під час виїзду на виклик у квартирі одного з будинків на вулиці Шевченка виявив школяра з вогнепальним пораненням. На місце події негайно виїхали:

слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського райуправління поліції №1;

співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що постраждалий прийшов у гості до свого однокласника. Помпова рушниця належала його батькові.

Поліцейські вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували як "недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів". Наразі триває розслідування.

Згідно з Кримінальним кодексом України, за недбале зберігання зброї винному може загрожувати до 3 років обмеження або позбавлення волі.