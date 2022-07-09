"Прагнули цього усі роки війни": що найбільше мотивує бійців з "Вовки да Вінчі" на фронті

"Вовки да Вінчі" – це окрема штурмова рота добровольчо-українського корпусу "Правого сектору". Ці військові захищають країну з перших днів війни, яка розпочалася у 2014 році.

Про це в інтерв'ю для 24 каналу сказала волонтерка, парамедикиня та депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова. Вона рятує поранених військових.

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"Вони насправді воюють з 2014 року й на момент, коли почалася повномасштабна війна, підрозділ був на фронті. Тобто війну ми всі зустріли на війні. З 2017 року по 2022 війна з такої більш-менш активної фази переросла в оборонну. Інтенсивних бойових дій не було, але люди продовжували гинути з нашої сторони", – зазначила Михайлова.

Нарешті можуть діяти

За словами парамедикині, в Україні був суперповзучий наступ у війні. Вона сказала, що один момент на фронті бійцям Збройних Сил платили, щоб вони не стріляли у відповідь.

Підрозділ "Вовки да Вінчі" всі попередні роки був добровольчим. Михайлова пояснила, що важко було і для себе знаходити якусь мотивацію, і втримувати людей, які на добровільних засадах, і знищувати росіян, яких не дозволяють нищити.

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Михайлова пригадала, що коли почалася повномасштабна війна, то у підрозділу "Вовки да Вінчі" була така радість, що нарешті вони зможуть діяти. Всі 8 років ці люди здобували кваліфікацію і змогли навчити велику кількість спеціалістів. Через це окупантів зараз атакують точково, як багато хто каже – ювелірно.

Сьогодні можна застосовувати всі навички й не питати дозволу на відкриття вогню. Бачиш ворога – знищуєш його тут і зараз. Це те, чого ми прагнули всі роки війни. На жаль, здобули це ось таким чином, що на всій території України війна,

– сказала парамедикиня.

Вона додала, що бійці супервмотивовані. Вони розуміють, для чого потрібні війську й знають свої задачі, хоча ті й не змінилися з 2014 року.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Аліною Михайловою: дивіться відео