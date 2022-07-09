"Стремились к этому все годы войны": что больше всего мотивирует бойцов из "Волки да Винчи" на фронте

"Волки да Винчи" – это отдельная штурмовая рота добровольческо-украинского корпуса "Правого сектора". Эти военные защищают страну с первых дней войны, которая началась в 2014 году.

Об этом в интервью для 24 каналу сказала волонтер, парамедик и депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. Она спасает раненых военных.

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"Они на самом деле воюют с 2014 года и на момент, когда началась полномасштабная война, подразделение было на фронте. То есть войну мы все встретили на войне. С 2017 года по 2022 год война из такой более или менее активной фазы переросла в оборонную. Интенсивных боевых действий не было, но люди продолжали гибнуть с нашей стороны", – отметила Михайлова.

Наконец-то могут действовать

По словам парамедика, в Украине было суперползучее наступление в войне. Она сказала, что один момент на фронте бойцам Вооруженных Сил платили, чтобы они не стреляли в ответ.

Подразделение "Волки да Винчи" все предыдущие годы было добровольческим. Михайлова объяснила, что трудно было и для себя находить какую-то мотивацию, и удерживать людей, которые на добровольной основе, и уничтожать россиян, которых не позволяют уничтожать.

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Михайлова вспомнила, что когда началась полномасштабная война, то у подразделения "Волки да Винчи" была такая радость, что, наконец, они смогут действовать. Все 8 лет эти люди получали квалификацию и смогли научить большое количество специалистов. Поэтому оккупантов сейчас атакуют точечно, как многие говорят – ювелирно.

Сегодня можно применять все навыки и не спрашивать разрешения на открытие огня. Видишь врага – уничтожаешь его здесь и сейчас. Это то, к чему мы стремились все годы войны. К сожалению, получили это таким образом, что на всей территории Украины война,

– сказала парамедик.

Она добавила, что бойцы супермотивированы. Они понимают, для чего нужны войска и знают свои задачи, хотя те не изменились с 2014 года.

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