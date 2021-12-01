Указом президента добровольцу "Правого сектора" с позывным "Да Винчи" присвоили звание Героя Украины. Орден Владимир Зеленский вручил после обращения к Верховной Раде 1 декабря.
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Врученные президентом награды
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Коцюбайло с Ивано-Франковщины, который в 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" за мужество и личный вклад в защиту государства.
Вручение ордена Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Также президент Владимир Зеленский вручил ряд наград деятелям за личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие, за весомые трудовые достижения и высокий профессионализм. Награды получили:
- Борис Гринев – директор Института сцинтилляционных исследований Национальной академии наук Украины и академик НАН. Орден князя Ярослава Мудрого IV степени.
- Михаил Бондарь – главный инженер и первый заместитель гендиректора конструкторского бюро "Южное" имени Янгеля (Днепр). Орден "За заслуги" II степени.
- Вячеслав Похвальський – глава Запорожской ОГА в 1992 – 1998 годах, руководитель комитета по вопросам проведения референдума 1 декабря 1991 года в Запорожской области. Орден "За заслуги" II степени.
- Леонтий Сандуляк – соавтор Акта провозглашения независимости Украины (Черновцы). Орден "За заслуги" II степени.
- Юрий Мандрыка – инженер "Водопроекта" (Винница). Орден "За заслуги" III степени.
- Игорь Мочалов – глава наблюдательного совета ОО "Полтавские семьи павших защитников Украины". Орден "За заслуги" III степени.
- Василий Новак – директор Института патологии крови и трансфузионной медицины НАН Украины. Орден "За заслуги" III степени.
- Степан Чомко – глава ОО "Ивано-Франковский областной союз членов семей умерших и без вести пропавших в зоне АТО". Орден "За заслуги" III степени.
Награждение Степана Чомко / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Награждение орденом княгини Ольги
Президент Владимир Зеленский вручил ордена княгини Ольги III степени женщинам за деятельность в разных сферах. Среди них – военные, общественные активистки и чиновницы. Среди них:
- Наталья Булах – начальница медицинской службы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Капитан медицинской службы.
Награждение Натальи Булах / Фото Валентины Полищук / 24 канал
- Людмила Ковриженко – воспитательница детского дома семейного типа в Луганской области.
Награждение Людмилы Ковриженко / Фото Валентины Полищук / 24 канал
- Наталья Харченко – глава правления ОО "Несокрушимые матери Украины" (Киев).
- Раиса Шанская – член правления ОО "Единая семья Чернговщины".
Награждение Раисы Шанской / Фото Валентины Полищук / 24 канал
- Наталья Янко – главный государственный санитарный врач Волынской области.
Почетные звания
- Валентина Скляр-Кондрашевская – артистка дуэта "Неопалимая купина" (Киевская область). Народная артистка Украины.
- Татьяна Ластовецкая – главный хормейстер Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. Заслуженная артистка Украины.
- Юрий Вербовецкий – руководитель архитектурной мастерской в Тернопольской области. Заслуженный архитектор Украины.
- Ирина Савчук – учительница Краматорской украинской гимназии Краматорского городского совета. Заслуженная учительница Украины.
Награждение Ирины Савчук / Фото Валентины Полищук / 24 канал
- Сергей Влащенко – резервист Житомирского отдельного батальона территориальной обороны. Заслуженный донор Украины.
- Екатерина Головатюк – врач коммунального некоммерческого предприятия "Роддом № 1" Одесского городского совета. Заслуженный врач Украины.
- Игорь Гудыма – главный врач Ровненской центральной районной больницы Ровненского районного совета. Заслуженный врач Украины.
- Вячеслав Зайцев – заведующий отделом Тернопольской коммунальной городской больницы № 2. Заслуженный врач Украины.
- Николай Запорожец – заведующий отделением Черкасской областной детской больницы Черкасского областного совета. Заслуженный врач Украины.
- Анатолий Александренко – директор Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Заслуженный врач Украины.
- Оксана Гайко – заместитель директора Института травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины. Заслуженный врач Украины.
- Мераб Гахария – заместитель заведующего подразделения "Больница № 2" – заведующий отделением территориального медицинского объединения "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Мелитопольского городского совета. Заслуженный врач Украины.
- Татьяна Кадникова – заведующая отделением Национального института рака Министерства здравоохранения Украины. Заслуженный врач Украины.
- Михаил Лешко – заведующий отделением Александровской клинической больницы города Киева. Заслуженный врач Украины.
- Наталья Марченко – заведующая центра Херсонской детской областной клинической больницы Херсонского областного совета. Заслуженный врач Украины.
- Лариса Новик – заведующая кабинетом планирования семьи Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Лукьяновой НАМН Украины. Заслуженный врач Украины.
- Ирина Пилипенко – медицинский директор Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 1 филиала "Центр здравоохранения" Укрзализныци. Заслуженный врач Украины.
- Елена Смирнова – заведующая отделением Кировоградской областной больницы. Заслуженный врач Украины.
- Валентин Ильинский – старший преподаватель кафедры Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Заслуженный работник образования.
- Любовь Попович – директор Лингвистической гимназии имени Шевченко Ужгородского городского совета. Заслуженная работница образования.
- Александр Галяс – главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Романовского поселкового совета, Житомирская область. Заслуженный работник здравоохранения.
- Марина Захарчишина – старшая медицинская сестра отделения Национального института рака Министерства здравоохранения Украины. Заслуженная работница здравоохранения.
- Дарья Свиридова – первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым. Заслуженная юристка Украины.
- Евгения Редькина – директор предприятия коммунальной собственности области "Фармация", города Николаев. Заслуженная работница фармации.
- Анатолий Бугаев – директор Николаевской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.
- Игорь Юрескул – личный тренер чемпиона мира по боксу среди мужчин 2021 года Юрия Захареева. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.