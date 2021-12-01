Указом президента добровольцю "Правого сектора" з позивним "Да Вінчі" присвоїли звання Героя України. Орден Володимир Зеленський вручив після звернення до Верховної Ради 1 грудня.

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Вручені президентом нагороди

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Дмитру Коцюбайлу з Івано-Франківщини, який у 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” за мужність та особистий внесок у захист держави.

Вручення ордену Коцюбайлу
Вручення ордену Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Також президент Володимир Зеленський вручив низку нагород діячам за особисті внески у державне будівництво, соціально-економічний та науково-технічний та культурно-освітний розвиток, вагомі трудові досягнення та високий професіоналізм. Нагороди отримали:

  • Борис Гриньов – директор Інституту сцинтиляційних досліджень Національної академії наук України та академік НАН. Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.
  • Михайло Бондар – головний інженер та перший заступник гендиректора конструкторського бюро "Південне" імені Янгеля (Дніпро). Орден "За заслуги" ІІ ступеня.
  • В'ячеслав Похвальський – голова Запорізької ОДА в 1992 – 1998 роках, керівник комітету з питань проведення референдуму 1 грудня 1991 року в Запорізькій області. Орден "За заслуги" ІІ ступеня.
  • Леонтій Сандуляк – співавтор Акту проголошення незалежності України (Чернівці). Орден "За заслуги" ІІ ступеня.
  • Юрій Мандрика – інженер "Водопроекту" (Вінниця). Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
  • Ігор Мочалов – голова наглядової ради ГО "Полтавські родини полеглих захисників України". Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
  • Василь Новак – директор Інституту патологій патології крові та трансфузійної медицини НАН України. Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
  • Степан Чомко – голова ГО "Івано-Франківська обласна спілка членів сімей померлих та безвісти зниклих у зоні АТО". Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Степан Чомко
Нагородження Степана Чомка / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Нагородження орденом княгині Ольги

Президент Володимир Зеленський вручив ордени княгині Ольги ІІІ ступеня жінкам за діяльність у різних сферах. Серед них – військові, громадські активістки та посадовиці. Серед них:

  • Наталія Булах – начальниця медичної служби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід". капітан медичної служби.

Нагородження Наталії Булах
Нагородження Наталії Булах / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

  • Людмила Ковриженко – вихователька дитячого будинку сімейного типу в Луганській області.

Нагородження Людмили Ковриженко
Нагородження Людмили Ковриженко / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

  • Наталія Харченко – голова правління ГО "Незламні матері України" (Київ).
  • Раїсу Шанську – членкиня правління ГО "Єдина родина Чернгівщини".

Нагородження Раїси Шанської
Нагородження Раїси Шанської / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

  • Наталія Янко – головна державна санітарна лікарка Волинської області.

Почесні званні

  • Валентина Скляр-Кондрашевська – артистка дуету "Неопалима купина" (Київська область). Народна артистка України.
  • Тетяна Ластовецька – головна хормейстриня Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Заслужена артистка України.
  • Юрій Вербовецький – керівник архітектурної майстерні в Тернопільській області. Заслужений архітектор України.
  • Ірина Савчук – учителька Краматорської української гімназії Краматорської міської ради. Заслужена вчителька України.

Нагородження Ірини Савчук
Нагородження Ірини Савчук / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

  • Сергій Влащенко – резервіст Житомирського окремого батальйону територіальної оборони. Заслужений донор України.
  • Катерина Головатюк — лікарка комунального некомерційного підприємства "Пологовий будинок № 1" Одеської міської ради. Заслужена лікарка України.
  • Ігор Гудима — головний лікар Рівненської центральної районної лікарні Рівненської районної ради. Заслужений лікар України.
  • Вячеслав Зайцев — завідувач відділу Тернопільської комунальної міської лікарні № 2. Заслужений лікар України.
  • Микола Запорожець — завідувач відділення Черкаської обласної дитячої лікарні Черкаської обласної ради. Заслужений лікар України.
  • Анатолій Александренко — директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Заслужений лікар України.
  • Оксана Гайко — заступниця директора Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України. Заслужена лікарка України.
  • Мераб Гахарія — заступник завідувача підрозділу "Лікарня № 2" – завідувач відділення територіального медичного об’єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради. Заслужений лікар України.
  • Тетяна Каднікова — завідувачка відділення Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України. Заслужена лікарка України.
  • Михайло Лешко — завідувач відділення Олександрівської клінічна лікарня міста Києва. Заслужений лікар України.
  • Наталія Марченко — завідувачка центру Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Херсонської обласної ради. Заслужена лікарка України.
  • Лариса Новік — завідувачкаі кабінету планування сім’ї Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка Лук’янової НАМН України. Заслужена лікарка України.
  • Ірина Пилипенко — медична директорка Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 філії "Центр охорони здоров’я" Укрзалізниці. Заслужена лікарка України.
  • Олена Смірнова — завідувачка відділення Кіровоградської обласної лікарні. Заслужена лікарка України.
  • Валентин Ільїнський — старший викладач кафедри Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Заслужений працівник освіти.
  • Любов Попович — директорка Лінгвістичної гімназії імені Шевченка Ужгородської міської ради. Заслужена працівниця освіти.
  • Олександр Галяс — головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради, Житомирська область. Заслужений працівник охорони здоров'я.
  • Марина Захарчишина — старша медична сестра відділення Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України. Заслужена працівниця охорони здоров'я.
  • Дарія Свиридова — перша заступниця Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Заслужена юристка України.
  • Євгенія Редькіна — директорка підприємства комунальної власності області "Фармація", міста Миколаїв. Заслужена працівниця фармації.
  • Анатолій Бугайов — директор Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
  • Ігор Юрескул — особистий тренер чемпіона світу з боксу серед чоловіків 2021 року Юрія Захарєєва. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.