Використовують дітей як зброю, — американець шокував діями росіян на фронті
- Американські волонтери в складі Міжнародного легіону надають свідчення про злочини росіян, які впливають на дискусії в Конгресі щодо допомоги Україні.
- Колишній снайпер морської піхоти США Метью Семпсон розповів, що росіяни переодягали українських підлітків у свою форму для участі у війні, що шокувало американців.
Американські волонтери, які воюють у складі Міжнародного легіону, розповідають у США про злочини росіян, які бачать на передовій. Їхні свідчення впливають на дискусії щодо подальшої допомоги Україні у Конгресі.
Колишній снайпер морської піхоти США Метью Семпсон в ефірі 24 Каналу розповів про випадки, коли росіяни переодягали українських підлітків у свою форму та відправляли на війну. Він наголосив, що такі історії шокують американців і показують, наскільки жорстокою є ця війна.
Як американець побачив на фронті злочинну тактику росіян?
Семпсон розповів, що на передовій йому доводилося стикатися з ситуаціями, які неможливо пояснити жодними військовими правилами.
До уваги! Метью Семпсон – колишній снайпер морської піхоти США, який у травні 2022 року вступив до Міжнародного легіону ГУР. Він провів в Україні понад 700 днів, командував розвідувальним підрозділом з українців та іноземців і ледве не загинув під Бахмутом, коли його зачепив уламок російського снаряда.
За його словами, російські сили намагалися використовувати українських підлітків у своїх інтересах, що шокувало навіть досвідчених бійців Міжнародного легіону.
Бували моменти, коли ми на передовій знаходили тіла загиблих українських дітей у російській формі,
– сказав ветеран морської піхоти США.
Він пояснив, що підліткам могли давати зброю й відправляти їх уперед разом із російськими групами, наражаючи на смертельну небезпеку. Такі епізоди показують не лише ставлення російських сил до життя, але й те, як грубо вони порушують базові норми ведення війни.
Це використання дітей як зброї, це жахливо, і такого ніколи не можна допускати,
– наголосив американець.
Семпсон каже, що саме ці історії передає у США, коли говорять про потребу підтримувати Україну. Там такі свідчення викликають шок і стають одним із найсильніших аргументів того, чому ця війна потребує уваги і рішучої реакції.
Що ще розповів Метью Семпсон про війну в Україні?
- Доброволець розповів, що для військових із США ця війна стала викликом через окопний характер боїв, масове мінування та обмежені ресурси. На його думку, українська армія швидко вчиться й за підтримки НАТО здатна перемогти, тоді як російська армія виявилася корумпованою і значно слабшою, ніж її вважали до 2022 року.
- Зараз Семпсон продовжує підтримувати Україну вже в інформаційному полі: виступає у Конгресі США, бере участь у Ukraine Action Summit та працює з American Coalition for Ukraine. За його словами, він добивається посилення допомоги й тиску на Росію, зокрема, щодо повернення щонайменше 20 тисяч українських дітей, вивезених з окупованих територій.
- Семпсон порівняв війну в Україні з Іраком та Афганістаном: наголосив на зовсім іншій природі боїв, масовому мінуванні та дефіциті ресурсів на фронті, до чого навіть досвідченим військовим із США довелося довго адаптовуватися.