Американські волонтери, які воюють у складі Міжнародного легіону, розповідають у США про злочини росіян, які бачать на передовій. Їхні свідчення впливають на дискусії щодо подальшої допомоги Україні у Конгресі.

Колишній снайпер морської піхоти США Метью Семпсон в ефірі 24 Каналу розповів про випадки, коли росіяни переодягали українських підлітків у свою форму та відправляли на війну. Він наголосив, що такі історії шокують американців і показують, наскільки жорстокою є ця війна.

Як американець побачив на фронті злочинну тактику росіян?

Семпсон розповів, що на передовій йому доводилося стикатися з ситуаціями, які неможливо пояснити жодними військовими правилами.

До уваги! Метью Семпсон – колишній снайпер морської піхоти США, який у травні 2022 року вступив до Міжнародного легіону ГУР. Він провів в Україні понад 700 днів, командував розвідувальним підрозділом з українців та іноземців і ледве не загинув під Бахмутом, коли його зачепив уламок російського снаряда.

За його словами, російські сили намагалися використовувати українських підлітків у своїх інтересах, що шокувало навіть досвідчених бійців Міжнародного легіону.

Бували моменти, коли ми на передовій знаходили тіла загиблих українських дітей у російській формі,

– сказав ветеран морської піхоти США.

Він пояснив, що підліткам могли давати зброю й відправляти їх уперед разом із російськими групами, наражаючи на смертельну небезпеку. Такі епізоди показують не лише ставлення російських сил до життя, але й те, як грубо вони порушують базові норми ведення війни.

Це використання дітей як зброї, це жахливо, і такого ніколи не можна допускати,

– наголосив американець.

Семпсон каже, що саме ці історії передає у США, коли говорять про потребу підтримувати Україну. Там такі свідчення викликають шок і стають одним із найсильніших аргументів того, чому ця війна потребує уваги і рішучої реакції.

Що ще розповів Метью Семпсон про війну в Україні?