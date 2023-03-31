Загрожує до 8 років в'язниці: воїна ЗСУ підозрюють у причетності до масштабного витоку палива
Джерело:ДБР
Правоохоронці підозрюють воїна Збройних Сил України у тому, що через його дії наша держава втратила майже 90 тонн авіаційного палива. Військовослужбовцю оголошено про підозру.
У п'ятницю, 31 березня, Державне бюро розслідувань запідозрило у недбалості військовослужбовця, через якого, ймовірно, українська армія втратила 89 тонн авіаційного палива. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.
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Не перевірив герметичність резервуарів
Як пишуть силовики, в обов'язках воїна було забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів в одній з військових частин. Однак, вочевидь, він неналежно поставився до виконання своєї роботи, адже з резервуарів витекло паливо, вартість якого можна оцінити у шість з половиною мільйонів гривень.
У серпні 2022 року військовослужбовець не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 мільйона гривень,
– йдеться у повідомленні ДБР.
Окрім того, там зазначено, що процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.Зверніть увагу! Військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.
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Правоохоронці працюють: резонансні справи
- У Державному бюро розслідувань не так давно повідомляли, що затримали засновника та директора відомої столичної мережі військових магазинів, які, ймовірно, наживалися на гуманітарній допомозі, продаючи її. Їм загрожу позбавлення волі на термін до 7 років.
- Також співробітники Служби безпеки України викрила керівницю Житомирської митниці, яка, очевидно, організувала корупційну схему, за якою збирала гроші з місцевих бізнесменів. Її можуть відправити за ґрати на термін від 5 до 10 років.