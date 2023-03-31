Угрожает до 8 лет тюрьмы: воина ВСУ подозревают в причастности к масштабной утечке топлива

Правоохранители подозревают воина Вооруженных Сил Украины в том, что из-за его действий наше государство потеряло почти 90 тонн авиационного топлива. Военнослужащему объявлено о подозрении.

В пятницу, 31 марта, Государственное бюро расследований заподозрило в халатности военнослужащего, из-за которого, вероятно, украинская армия потеряла 89 тонн авиационного топлива. В случае доказывания вины ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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Не проверил герметичность резервуаров

Как пишут силовики, в обязанностях воина было обеспечение хранения горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Однако, по всей видимости, он ненадлежаще отнесся к выполнению своей работы, ведь из резервуаров вытекло топливо, стоимость которого можно оценить в шесть с половиной миллионов гривен.

В августе 2022 года военнослужащий не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 миллиона гривен,

– говорится в сообщении ДБР.

Кроме того, отмечено, что процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Военнослужащему сообщено о подозрении по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о небрежном отношении к военной службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Правоохранители работают: резонансные дела