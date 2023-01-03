Чи вплине нова мобілізація в Росії на призов в Україні

Вже неодноразово у ЗМІ з'являлася інформація про те, що у Росії незабаром відбудеться нова хвиля мобілізації. Чи вплине це на призов в Україні – читайте далі.

Зокрема, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону прокоментувала підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. Про це пише 24 Канал.

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Демотивація російської армії

Вона зазначила, що у Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. "І це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго", – підкреслила Маляр.

За словами Маляр, формування приватних армій свідчить про демотивацію регулярних військ.

Вони не розуміють здебільшого, за що вони тут повинні помирати. По-друге, справді, з урахуванням того, як до них ставиться російська влада – вони не хочуть воювати. Тому приватні більше мотивовані, вони воюють за гроші. Це свідчить про те, що регулярного ресурсу їм уже бракує,

– заявила заступниця міністра оборони.

Також вона розповіла, чи вплине мобілізація в Росії на призов в Україні.

Маляр вкотре наголосила, що в Україні триває мобілізація з 24 лютого, цей процес не зупиняється. "Потребу мобілізації формують ЗСУ залежно від того, як йде хід війни", – наголосила вона.

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