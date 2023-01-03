Повлияет ли новая мобилизация в России на призыв в Украине
Уже не раз в СМИ появлялась информация о том, что в России вскоре произойдет новая волна мобилизации. Повлияет ли это на призыв в Украине – читайте дальше.
В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона прокомментировала подготовку России к новой волне мобилизации. Об этом пишет 24 Канал.
Читайте также Мобилизация в Украине: каков предельный возраст военнообязанных по категориям
Демотивация российской армии
Она отметила, что у России действительно мощная мобилизация, и это действительно очень серьезный вызов. "И это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго", – подчеркнула Маляр.
По словам Маляр, формирование частных армий свидетельствует о демотивации регулярных войск.
Они не понимают, в основном, за что они здесь должны умирать. Во-вторых, действительно с учетом того, как к ним относится российская власть – они не хотят воевать. Поэтому частные больше мотивированы, они воюют за деньги. Это свидетельствует о том, что регулярного ресурса им уже не хватает,
– заявила заместитель министра обороны.
Также она рассказала, повлияет ли мобилизация в России на призыв в Украине.
Маляр еще раз подчеркнула, что в Украине продолжается мобилизация с 24 февраля, этот процесс не останавливается. "Потребность мобилизации формируют ВСУ в зависимости от того, как идет ход войны", – подчеркнула она.
Что известно о "новой" мобилизации в России
- Алексей Резников выпустил предновогоднее обращение к военнообязанным жителям России.
- Министр обороны заявил, что в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.
- Он отметил, что границы также будут закрыты и в Беларуси. Министр обороны Украины понимает, что большинство россиян не поверят ему на слово. Однако он напомнил, что российские власти и прокремлевские пропагандисты уже неоднократно врали своим гражданам.
- Резников подчеркнул, что все граждане России заплатят за развязанную войну и будут вынуждены компенсировать нанесенный Украине ущерб в течение нескольких поколений. Это неизбежно случится. Но есть большая разница – те, кто не участвовал в военных преступлениях, потеряют часть средств и комфорта. Под трибунал пойдут только военные преступники. Это то, чего не говорит Кремль в своих обращениях.