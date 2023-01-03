Повлияет ли новая мобилизация в России на призыв в Украине

Уже не раз в СМИ появлялась информация о том, что в России вскоре произойдет новая волна мобилизации. Повлияет ли это на призыв в Украине – читайте дальше.

В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона прокомментировала подготовку России к новой волне мобилизации. Об этом пишет 24 Канал.

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Демотивация российской армии

Она отметила, что у России действительно мощная мобилизация, и это действительно очень серьезный вызов. "И это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго", – подчеркнула Маляр.

По словам Маляр, формирование частных армий свидетельствует о демотивации регулярных войск.

Они не понимают, в основном, за что они здесь должны умирать. Во-вторых, действительно с учетом того, как к ним относится российская власть – они не хотят воевать. Поэтому частные больше мотивированы, они воюют за деньги. Это свидетельствует о том, что регулярного ресурса им уже не хватает,

– заявила заместитель министра обороны.

Также она рассказала, повлияет ли мобилизация в России на призыв в Украине.

Маляр еще раз подчеркнула, что в Украине продолжается мобилизация с 24 февраля, этот процесс не останавливается. "Потребность мобилизации формируют ВСУ в зависимости от того, как идет ход войны", – подчеркнула она.

Что известно о "новой" мобилизации в России