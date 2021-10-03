Все почалось набагато швидше: як Росія вперше зазіхнула на українські землі

У 2003 році конфлікт на українському острові Тузла ледь не перетворився на збройне протистояння. Намагавшись загарбати шмат чужої землі, Росія ще тоді внесла Україну до списку своїх ворогів.

Тепер колишня зелена оаза слугує опорою сумнозвісному Керченському мосту. Однак рівно 18 років тому нашій країні все ж вдалося відстояти власну територію.

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Чому Росія зазіхнула на український острів

У 1925 році сильний шторм перетворив піщану косу Тамані на острів завдовжки майже 7 кілометрів. У 1941 році його передали до складу Кримської АРСР, а згодом разом з нею він став частиною України.

Та після розпаду Радянського Союзу росіяни вочевидь замислилися – а чи не забагато дісталося сусідові. Ще б пак! Тузла і справді мала стратегічне значення. Адже між нею та Кримом проходив судноплавний канал. Відповідно, усі збори за проходження суден сплачувалися Україні.

Натомість Росію від острова відділяло мілководдя, придатне лише для невеличких рибальських човнів. Останні курсували, звісно, безкоштовно.

Початок протистояння

29 вересня 2003 року Російська Федерація без попередження розпочала будівництво дамби з Таманського півострова в напрямку української Тузли.

Бульдозери працювали і в день і вночі. Кількість техніки, що підвозила матеріали, іноді сягала до 130 машин на годину. А дамба наближалася зі швидкістю 150 метрів на добу.

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Поки працювало будівництво, заслані на острів російські пропагандисти вже робили свою брудну справу – пропонували місцевим російське громадянство.

На той час, ніхто не знав, що насправді криється за будівництвом дамби. Проте росіяни і не приховували, що діставшись острова – встановлять там свій прикордонний пост. Місцеві були проти.



Леонід Кучма на острові Тузла у 2003 році / Скриншот з відео ICTV

Реакція прикордонників

Українські "зелені берети" на прибуття непроханих гостей не чекали – заходилися укріплювати кордон. На острів прибуло кількасот військових із технікою. На березі встановили загородження та попереджувальні знаки. Поблизу стали на рейд кораблі. Колись невеличкий пост в мить перетворився на велику прикордонну заставу. Водночас Росія таємно стягувала війська на Тамань.

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Українські прикордонники постійно попереджали, у разі порушення кордону – буде відкрито вогонь на ураження. Та на вимогу української сторони зупинити будівництво дамби та не загострювати ситуацію – Росія не реагувала.

За підсумками перемовин 23 жовтня 2003 року Росія таки зупинила будівництво. На той момент до української території лишалося усього 102 метри.

Знову згадали про Тузлу вже після анексії Криму. У 2018 році так звана "кримська влада" передала острів у підпорядкування Росії. Мовляв, якщо Крим – "наш", то й Тузла теж – "наш". Такий крок окупанти виправдовували будівництвом мосту.



Острів Тузла зараз у підпорядкування Росії / Фото зі сайту "Крымский мост"

Тож не виключено, що одного дня, коли Україна повертатиме Крим, "на кону" знову стоятиме питання Тузли – маленького острова, який майже два десятиліття тому став початком великої агресії.

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