Все началось гораздо быстрее: как Россия впервые посягнула на украинские земли

В 2003 году конфликт на украинском острове Тузла едва не превратился в вооруженное противостояние. Пытаясь захватить кусок чужой земли, Россия еще тогда внесла Украину в список своих врагов.

Теперь бывший зеленый оазис служит опорой печально известному Керченскому мосту. Однако ровно 18 лет назад нашей стране все же удалось отстоять свою территорию.

Обратите внимание Граница не защищает от войны, – военный эксперт об обустройстве границы с Россией и Беларусью

Почему Россия посягнула на украинский остров

В 1925 году сильный шторм превратил песчаную косу Тамани в остров длиной почти 7 километров. В 1941 году его передали в состав Крымской АССР, а впоследствии вместе с ней он стал частью Украины.

Но после распада Советского Союза россияне явно задумались – а не многовато ли досталось соседу. Еще бы! Тузла и впрямь имела стратегическое значение. Ведь между ней и Крымом проходил судоходный канал. Соответственно, все сборы за прохождение судов платились Украине.

В то же время Россию от острова отделяло мелководье, пригодное лишь для небольших рыбацких лодок. Последние курсировали, конечно, бесплатно.

Начало противостояния

29 сентября 2003 года Российская Федерация без предупреждения начала строительство дамбы с Таманского полуострова в направлении украинской Тузлы.

Бульдозеры работали и днем и ночью. Количество техники, подвозившей материалы, иногда достигало до 130 машин в час. А дамба приближалась со скоростью 150 метров в сутки.

К слову Отмежеваться от агрессора: на Сумщине обустраивают границу с Россией

Пока работало строительство, засланные на остров российские пропагандисты уже делали свое грязное дело – предлагали местным российское гражданство.

К тому времени, никто не знал, что на самом деле кроется за строительством дамбы. Однако россияне и не скрывали, что добравшись до острова – установят там свой пограничный пост. Местные были против.



Леонид Кучма на острове Тузла в 2003 году / Скриншот из видео ICTV

Реакция пограничников

Украинские "зеленые береты" прибытия незваных гостей не ждали – принялись укреплять границу. На остров прибыло несколько сотен военных с техникой. На берегу установили заграждения и предупреждающие знаки. Поблизости встали на рейд корабли. Некогда небольшой пост в миг превратился в большую пограничную заставу. В то же время Россия тайно стягивала войска на Тамань.

Интересно Дорогие джипы, Ан-2 и подростки-контрабандисты: итоги мощной операции "Карпаты-2021"

Украинские пограничники постоянно предупреждали, в случае нарушения границы – будет открыт огонь на поражение. Но на требование украинской стороны остановить строительство дамбы и не обострять ситуацию – Россия не реагировала.

По итогам переговоров 23 октября 2003 года Россия таки остановила строительство. На тот момент до украинской территории оставалось всего 102 метра.

Снова вспомнили о Тузле уже после аннексии Крыма. В 2018 году так называемая "крымская власть" передала остров в подчинение России. Мол, если Крым – "наш", то и Тузла тоже – "наш". Такой шаг оккупанты оправдывали строительством моста.



Остров Тузла сейчас в подчинении России / Фото с сайта "Крымский мост"

Поэтому не исключено, что однажды, когда Украина будет возвращать Крым, "на кону" снова будет стоять вопрос Тузлы – маленького острова, который почти два десятилетия назад стал началом большой агрессии.

О контрабандных устрицах на границе и секретах норвежских пограничников – смотрите в программе.