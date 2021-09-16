Работают комплексные инженерные группы. Их задача – обустроить наиболее угрожающие направления.

Ранее Россиянин пытался подкупить украинских пограничников "2 билетами банка России"

Инвентаризируют земельные участки вдоль границы

Также после решения СНБО пограничники с участием местного самоуправления инвентаризируют территории вдоль линии государственной границы.

Речь идет о земельных участках шириной 30-50 метров. Их впоследствии должны использовать для инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Смотрите видео работ на границе Украины и России:

Зеленский приказал укрепить государственные границы

Отметим, что еще в конце июля президент Зеленский приказал привести в боевую готовность государственные границы Украины. Об этом глава государства сообщил после заседания СНБО на Донбассе.

Тем временем Обстрел знака на границе с Беларусью: в ГПСУ рассказали первые подробности

Между тем, вызывает беспокойство состояние границы с Беларусью. Военный эксперт Михаил Макарук подчеркнул, что граница требует значительного укрепления. Ведь сейчас у Украины со стороны Беларуси есть только естественная защита – болота и река Припять. А необходимы фортификационные сооружения и ограждения.