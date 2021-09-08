Это происходило в пункте пропуска "Сеньковка". Таким образом россиянин хотел подкупить служащих, ведь ни он, ни его жена не имели ПЦР-тестов на COVID-19.
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Взятку он предлагал номиналом по 5 тысяч российских рублей. Несмотря на все старания, его попытка оказалась неудачной.
Конечно же, украинские пограничники отказались брать деньги. В то же время россиянин только попал впросак, ведь ситуацию задокументировали и направили сообщение в Нацполицию. Сейчас деньги изъяли, а граждан вернули в Россию.
Россиянин не имел ПЦР-теста / Фото Госпогранслужбы
Курьезные истории о взятках: последние новости
- В Государственном бюро расследований рассказали, каким образом люди пытались избавиться от следов от взятки. Бывало, что сливали в унитаз или даже пытались съесть.
- Также пограничников пытались подкупить люди, которые вакцинировались белорусским препаратом против COVID-19.
- В "Борисполе" пограничник посмеялся над россиянином. Тот также пытался дать ему взятку.