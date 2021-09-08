Це відбувалось у пункті пропуску "Сеньківка". У такий спосіб росіянин хотів підкупити службовців, адже ні він, ні його дружина не мали ПЛР-тестів на COVID-19.

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Хабар він пропонував номіналом по 5 тисяч російських рублів. Попри усі старання, його спроба виявилась невдалою.

Звісно ж, українські прикордонники відмовились брати гроші. Водночас росіянин лише втрапив у халепу, адже ситуацію задокументували та направили повідомлення до Нацполіції. Наразі гроші вилучили, а громадян повернули до Росії.



Росіянин не мав ПЛР-тесту / Фото Держприкордонслужби

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