Інцидент трапився ввечері 26 серпня у пункті пропуску "Сеньківка". Троє іноземців надали прикордонникам сертифікати повної вакцинації проти COVID-19.

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Втім, під час перевірки документів, прикордонники встановили, що вакцина "Гам-ковід-вак" білоруського виробництва не включена до переліку ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях. Через це іноземцям відмовили у в'їзді на територію України.

Білорусів не впустили

Один із білорусів намагався підкупити прикордонників. Він пропонував їм 50 доларів в обмін на безперешкодний пропуск в Україну. Це, звісно, йому не допомогло. Охоронці кордону повідомили поліцію про пропозицію надання неправомірної вигоди служб. Факт вчинення кримінального правопорушення вже зафіксували, гроші вилучили.

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