Інцидент трапився ввечері 26 серпня у пункті пропуску "Сеньківка". Троє іноземців надали прикордонникам сертифікати повної вакцинації проти COVID-19.
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Втім, під час перевірки документів, прикордонники встановили, що вакцина "Гам-ковід-вак" білоруського виробництва не включена до переліку ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях. Через це іноземцям відмовили у в'їзді на територію України.
Білорусів не впустили
Один із білорусів намагався підкупити прикордонників. Він пропонував їм 50 доларів в обмін на безперешкодний пропуск в Україну. Це, звісно, йому не допомогло. Охоронці кордону повідомили поліцію про пропозицію надання неправомірної вигоди служб. Факт вчинення кримінального правопорушення вже зафіксували, гроші вилучили.
Як іноземцям потрапити в Україну
- З 5 серпня в Україні почали діяти нові правила перетину кордону. Вони спрямовані на те, аби запобігти подальшому поширенню COVID-19.
- Обов'язковою стала самоізоляція протягом 10 днів. Втім, якщо є страховий поліс та документ, що засвідчує повну вакцинацію, вона не потрібна.
- Якщо ж людина не вакцинован, вона може пред'явити негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду.