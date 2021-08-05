З 5 серпня обов'язковою для іноземців стає самоізоляція протягом 10 днів.

Важливо Уряд посилює обмеження щодо перетину кордону: вводять самоізоляцію при в'їзді з Росії чи Індії

Що зміниться з 5 серпня

Для в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, як і раніше, потрібно мати страховий поліс та один з наступних документів:

негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду,

довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Потрібно також буде встановити додаток "Вдома". Самоізоляція припиняється у випадку отримання негативного тесту на коронавірус.

Самоізоляції не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію,

– пояснили в аеропорту.

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Українці також повинні відсидіти самоізоляцію

Українцям, які повертаються на батьківщину, також потрібно піти на самоізоляцію на 10 днів. Вона не потрібна лише тим, хто має:

довідку про повну вакцинацію,

або документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

Водночас громадяни України, які не досягли 18-річного віку та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня, також звільнені від необхідності йти на самоізоляцію.

Зверніть увагу! У цьому випадку самоізоляція також припиняється у випадку отримання негативного результату тесту, крім осіб, які прибули з Росії та Індії.

Як бути туристам з Індії та Росії

Для невакцинованих осіб незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії, або відвідували ці країни більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 днів без права її дострокового завершення.