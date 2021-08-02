Для роботи 80% працівників мають отримати вакцину

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький. У Міністерстві охорони здоров'я вже анонсували, що працюватимуть школи, де не менше ніж 80% вчителів отримали щеплення, у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.

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На думку Радуцького, аналогічні обмеження варто ввести для працівників громадського транспорту, харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких постійно контактують з людьми.

Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель,

– підкреслив депутат.

Водночас він наголосив, що влада України не говорить про обов'язкову вакцинацію, адже ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Однак справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники.

Підприємства маю вакцинувати працівників

За словами Радуцького в Україні більше немає дефіциту препаратів для щеплення, тому "вакцинація відкрита для всіх охочих". Він закликав підприємства подавати заявку, замовляти мобільну бригаду і вакцинувати співробітників просто на робочому місці.

Важливо COVID-19 в Україні: госпіталізованих більше, ніж інфікованих

"Тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу", – заявив "слуга народу".

Нові правила в'їзду

Крім того, Радуцький нагадав, що у перший тиждень серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Українці та іноземці здаватимуть тест при в'їзді. Таке правило є обов'язковим для усіх, крім людей, які:

зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу;

громадянами інших країн із COVID-сертифікатами.

Туристи, які повернулись з Індії або Росії повинні відправлятись на самоізоляцію. Це стосується людей, які провели за кордоном більше ніж 7 днів і є невакцинованими або імунізованими препаратами, що несхвалені ВООЗ.

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Коронавірус в Україні: головні новини

За 1 серпня в Україні виявили 256 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них – 1 медик та 11 дітей.

Натомість до лікарень за добу госпіталізували 386 пацієнтів. Від ускладнень після коронавірусу померли 5 людей.

Станом на 2 серпня за весь час пандемії COVID-19 забрав життя у понад 52 тисяч українців.



Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу