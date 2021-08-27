Инцидент произошел вечером 26 августа в пункте пропуска "Сеньковка". Трое иностранцев предоставили пограничникам сертификаты полной вакцинации против COVID-19.
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Впрочем, во время проверки документов пограничники установили, что вакцина "Гам-ковид-вак" белорусского производства не включена в перечень ВОЗ для применения в экстренных ситуациях. Из-за этого иностранцам отказали во въезде на территорию Украины.
Белорусов не впустили
Один из белорусов пытался подкупить пограничников. Он предлагал им 50 долларов в обмен на беспрепятственный пропуск в Украину. Это, конечно, ему не помогло. Пограничники уведомили полицию о предложении предоставления неправомерной выгоды службам. Факт совершения уголовного правонарушения уже зафиксировали, деньги изъяли.
Как иностранцам попасть в Украину
- С 5 августа в Украине начали действовать новые правила пересечения границы. Они направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.
- Обязательной стала самоизоляция в течение 10 дней. Впрочем, если есть страховой полис и документ, удостоверяющий полную вакцинацию, она не нужна.
- Если же человек не вакцинирован, он может предъявить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда.