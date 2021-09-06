Водночас бюро попередило всіх охочих до грошей чиновників, що їм нічого не допоможе, адже докази будуть зібрані, а винні постануть перед судом.

Читайте також Лесю даєш і їдеш, – запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар

Хабарники, коли їх спіймали "на гарячому" проявляють неабияку кмітливість. ДБР зібрало 5 найсмішніших та найоригінальніших способів, як позбутися грошей.

Порвати та їсти

В Одесі під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а гроші рвав та викидав по дорозі.

Натомість у Хмельницькому посадовець не просто рвав долари, а й запихав їх до рота. "Рвав і їв, їв і рвав", – розповіли у ДБР. Потім працівникам відомства довелося по шматках збирати розкидані купюри та робити експертизу, аби скласти їх.

Злити в унітаз

У Краматорську, що на Донеччині, співробітниця управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз.

Викинути з вікна

У Харкові поліцейський намагався позбутися хабаря, розкидаючи гроші із вікна власної автівки під час переслідування.

Сховати у надійному місці

У Львівській області правоохоронець намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.

Сказати, що гроші підкинули

За словами ДБР, найчастішою "відмазкою" хабарників є слова на кшталт "а гроші не мої, їх мені підкинули".

Зверніть увагу! У бюро наголошують, що найкращий спосіб вберегти себе від проблем, пов'язаних із корупцією, не брати хабарі.



У ДБР розповіли, як хабарники при затриманні грошей позбуваються / Фото ДБР

Текст повідомлення ДБР:

ТОП-5 спроб хабарників позбутися грошей під час затримання

1. Порвати та з'їсти

Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить.

2. Злити в унітаз

У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий «креатив» не врятував посадовицю від відповідальності.

3. Викинути з вікна

У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.

4. Сховати

На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.

5. Сказати, що мені їх підкинули

Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого ніж «відхреститися» від грошей.

ДБР попереджає всіх охочих до грошей чиновників – вам нічого не допоможе, докази будуть зібрані і ви постанете перед судом.