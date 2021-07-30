Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что во время заседания рассматривался вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. Политики заслушали доклад главы МВД Дениса Монастырского.
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Есть задача, которую поставил президент – в ближайшее время привести в соответствие все наши границы,
– отметил секретарь СНБО.
Заседание СНБО 30 июля: главное
- Выездное заседание СНБО 30 июля состоялось в Краматорске.
- Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что во время заседания обсудили 8 вопросов.
- В частности, говорилось о тарифах на электроэнергию, кадровых изменениях в ВСУ, вопросах работы Укрзализныци и введении санкций против контрабандистов Александра Акста, Валерия Фальковского и Владислава Студенця.
- Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине впервые за 30 лет утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности.