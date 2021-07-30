Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов заявив, що під час засідання розглядали питання про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону. Політики заслухали доповідь глави МВС Дениса Монастирського.
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Є завдання, яке поставив президент – найближчим часом привести у відповідність всі наші кордони,
– наголосив секретар РНБО.
Засідання РНБО 30 липня: головне
- Виїзне засідання РНБО 30 липня відбулося у Краматорську.
- Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що під час засідання обговорили 8 питань.
- Зокрема, мовилося про тарифи на електроенергію, кадрові зміни у ЗСУ, питання роботи Укрзалізниці та запровадження санкцій проти контрабандистів Олександра Акста, Валерія Фальковського та Владислава Студенця.
- Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні вперше за 30 років затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності.