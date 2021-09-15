Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Поврежденный пограничный знак на границе с Беларусью обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. Об этой ситуации сразу сообщили пограничникам соседней страны и сотрудникам Нацполиции Украины,

– сказал он.

В то же время местность на том направлении – болотно-кустарниковая – усложняет пешее движение. Признаков пребывания людей возле ​​пограничного знака не обнаружено.

Однако знак расположен вблизи канала, соединяющего озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке.

Возможно стреляли из ружья

Характер повреждений свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В ходе проверки на территории использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружено.

С белорусской стороной проведена погранично-представительская встреча. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников,

– отметил Андрей Демченко.

Наконец спикер Госпогранслужбы добавил, что поиск причастных к инциденту лиц продолжается.

Неизвестные повредили пограничный знак Беларуси / Фото Госпогранкомитета Беларуси