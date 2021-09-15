Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Білоруссю виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про цю ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників Нацполіції України,
– сказав він.
Водночас місцевість на тому напрямку – болотянисто-чагарникова – ускладнює піший рух. Ознак перебування людей біля прикордонного знаку не виявлено.
- Проте знак розташований поблизу каналу, що з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном.
Можливо стріляли з рушниці
Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.
З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не вказувала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників,
– наголосив Андрій Демченко.
Насамкінець речник Держприкордонслужби додав, що пошук причетних до інциденту осіб продовжується.
Невідомі пошкодили прикордонний знак Білорусі / Фото держприкордонкомітету Білорусі