Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Читайте також Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Білоруссю виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про цю ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників Нацполіції України,

– сказав він.

Водночас місцевість на тому напрямку – болотянисто-чагарникова – ускладнює піший рух. Ознак перебування людей біля прикордонного знаку не виявлено.

Проте знак розташований поблизу каналу, що з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном.

Можливо стріляли з рушниці

Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.

З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не вказувала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників,

– наголосив Андрій Демченко.

Насамкінець речник Держприкордонслужби додав, що пошук причетних до інциденту осіб продовжується.



Невідомі пошкодили прикордонний знак Білорусі / Фото держприкордонкомітету Білорусі