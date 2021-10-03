Теперь бывший зеленый оазис служит опорой печально известному Керченскому мосту. Однако ровно 18 лет назад нашей стране все же удалось отстоять свою территорию.

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Почему Россия посягнула на украинский остров

В 1925 году сильный шторм превратил песчаную косу Тамани в остров длиной почти 7 километров. В 1941 году его передали в состав Крымской АССР, а впоследствии вместе с ней он стал частью Украины.

Но после распада Советского Союза россияне явно задумались – а не многовато ли досталось соседу. Еще бы! Тузла и впрямь имела стратегическое значение. Ведь между ней и Крымом проходил судоходный канал. Соответственно, все сборы за прохождение судов платились Украине.

В то же время Россию от острова отделяло мелководье, пригодное лишь для небольших рыбацких лодок. Последние курсировали, конечно, бесплатно.

Начало противостояния

29 сентября 2003 года Российская Федерация без предупреждения начала строительство дамбы с Таманского полуострова в направлении украинской Тузлы.

Бульдозеры работали и днем и ночью. Количество техники, подвозившей материалы, иногда достигало до 130 машин в час. А дамба приближалась со скоростью 150 метров в сутки.

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Пока работало строительство, засланные на остров российские пропагандисты уже делали свое грязное дело – предлагали местным российское гражданство.

К тому времени, никто не знал, что на самом деле кроется за строительством дамбы. Однако россияне и не скрывали, что добравшись до острова – установят там свой пограничный пост. Местные были против.



Леонид Кучма на острове Тузла в 2003 году / Скриншот из видео ICTV

Реакция пограничников

Украинские "зеленые береты" прибытия незваных гостей не ждали – принялись укреплять границу. На остров прибыло несколько сотен военных с техникой. На берегу установили заграждения и предупреждающие знаки. Поблизости встали на рейд корабли. Некогда небольшой пост в миг превратился в большую пограничную заставу. В то же время Россия тайно стягивала войска на Тамань.

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Украинские пограничники постоянно предупреждали, в случае нарушения границы – будет открыт огонь на поражение. Но на требование украинской стороны остановить строительство дамбы и не обострять ситуацию – Россия не реагировала.

По итогам переговоров 23 октября 2003 года Россия таки остановила строительство. На тот момент до украинской территории оставалось всего 102 метра.

Снова вспомнили о Тузле уже после аннексии Крыма. В 2018 году так называемая "крымская власть" передала остров в подчинение России. Мол, если Крым – "наш", то и Тузла тоже – "наш". Такой шаг оккупанты оправдывали строительством моста.



Остров Тузла сейчас в подчинении России / Фото с сайта "Крымский мост"

Поэтому не исключено, что однажды, когда Украина будет возвращать Крым, "на кону" снова будет стоять вопрос Тузлы – маленького острова, который почти два десятилетия назад стал началом большой агрессии.

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