Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що головна функція кордону – унеможливлення незаконного перетину.
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"Кордон не стримує в ході бойових дій. Якщо буде наступ військових частин – кордон для цього не призначений", – запевнив Жданов.
Скільки часу потрібно на облаштування
Військовий експерт вважає, що потрібно, аби облаштування кордону було в масштабах держави, як "Велике будівництво доріг".
Якщо це буде державна програма, або міністерська, але на контролі президента, за декілька років зможемо відбудувати,
– наголосив Жданов.
За його словами, спочатку це буде паркан, колючий дріт. Далі нарощуватимуть інженерні споруди для засобів розвідки та вогневого ураження.
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Облаштування кордону: що відомо
- В МВС планують збудувати кордон протягом 2022 – 2023 років.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 1 жовтня був на Луганщині. Він оглянув ділянку україно-російського кордону в селі Розсипне, який нещодавно звели.
- Ініціативі вже дали назву – "Велике будівництво кордонів".