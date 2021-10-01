Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що головна функція кордону – унеможливлення незаконного перетину.

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"Кордон не стримує в ході бойових дій. Якщо буде наступ військових частин – кордон для цього не призначений", – запевнив Жданов.

Скільки часу потрібно на облаштування

Військовий експерт вважає, що потрібно, аби облаштування кордону було в масштабах держави, як "Велике будівництво доріг".

Якщо це буде державна програма, або міністерська, але на контролі президента, за декілька років зможемо відбудувати,

– наголосив Жданов.

За його словами, спочатку це буде паркан, колючий дріт. Далі нарощуватимуть інженерні споруди для засобів розвідки та вогневого ураження.

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