Послання нащадкам: у Львові всередині Монумента слави знайшли "капсулу часу"

Нещодавно Монумент слави, що на Стрийській у Львові, перемістили до музею "Територія Терору". Під час того, як пам'ятку переносили, знайшли капсулу. В ній були списки людей, які виготовляли скульптуру.

Про це повідомили 28 липня. У капсулі знайшли 2 списки. Директорка музею пише, що перед відкриттям її проконсультували поліція та ДСНС.

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Несподівана знахідка

У листах є імена тих, хто закладав пам'ятник у 70-х роках.