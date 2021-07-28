Послание потомкам: внутри львовского Монумента славы нашли "капсулу времени"
Источник:Музей "Территория террора"
Недавно на Стрыйской во Львове демонтировали Монумент Славы. Когда его переносили в музей "Территория террора", внутри нашли капсулу. В ней были списки людей, которые изготавливали монумент.
Об этом сообщили 28 июля. В капсуле нашли 2 списка. Директор музея пишет, что перед открытием ее проконсультировали полиция и ГСЧС.
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Неожиданная находка
В письмах имена тех, кто закладывал памятник в 70-х годах.
- Первый список состоит из 108 имен, он называется "Список передовиков производства Львовского вагоноремонтного завода".
- Второй содержит 54 имени. Это – "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны".
- Капсула времени станет экспонатом музея "Территория террора".
- Один из пользователей комментирует, что вместе с такими капсулами также оставляют табличку с надписью. Но директор музея говорит, что больше ничего не было.
Во Львове внутри Монумента славы нашли капсулу / Фото с фейсбуке "Территории террора"
В капсуле нашли 2 списка людей, которые изготавливали скульптуру / Фото из фейсбука "Территории террора"
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В первом списке – 108 имен, во втором – 54 / Фото с фейсбуке "Территории террора"
Как открывали капсулу с именами людей, которые изготавливали Монумент славы во Львове: видео
Монумента славы во Львове: коротко
- Полное название львовского памятника – Монумент боевой славы Вооруженных сил СССР. Открыли его в мае 1970 года.
- Композиция состоит из многих элементов – от скульптур c пилонами и стелами до горельефов и барельефов. Ансамбль выполнен в камне и бронзе.
- Под декоммунизацию монумент не попал. Однако, из-за аварийного состояния его в 2018 году решили снести.
- Работы продолжались постепенно и в несколько этапов. В частности, в декабре 2018-го начали демонтировать отдельные элементы.
- В марте 2019-го снесли 30-метровую стелу. А в апреле 2021-го разобрали барельефы, размещенные во внутренней части. После рабочие сняли плитку под ними.
- Остальные элементы – скульптуры "Воина" и "Родины-мать" – демонтировали 23 июля.