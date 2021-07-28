Послание потомкам: внутри львовского Монумента славы нашли "капсулу времени"

Недавно на Стрыйской во Львове демонтировали Монумент Славы. Когда его переносили в музей "Территория террора", внутри нашли капсулу. В ней были списки людей, которые изготавливали монумент.

Об этом сообщили 28 июля. В капсуле нашли 2 списка. Директор музея пишет, что перед открытием ее проконсультировали полиция и ГСЧС.

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Неожиданная находка

В письмах имена тех, кто закладывал памятник в 70-х годах.

Первый список состоит из 108 имен, он называется "Список передовиков производства Львовского вагоноремонтного завода".

Второй содержит 54 имени. Это – "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны".

Капсула времени станет экспонатом музея "Территория террора".

Один из пользователей комментирует, что вместе с такими капсулами также оставляют табличку с надписью. Но директор музея говорит, что больше ничего не было.



Во Львове внутри Монумента славы нашли капсулу / Фото с фейсбуке "Территории террора"

В капсуле нашли 2 списка людей, которые изготавливали скульптуру / Фото из фейсбука "Территории террора" К теме Была под вагонкой 12 лет: во Львове на фасаде супермаркета появилась уникальная мозаика – фото

В первом списке – 108 имен, во втором – 54 / Фото с фейсбуке "Территории террора" Как открывали капсулу с именами людей, которые изготавливали Монумент славы во Львове: видео