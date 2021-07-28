Про це повідомили 28 липня. У капсулі знайшли 2 списки. Директорка музею пише, що перед відкриттям її проконсультували поліція та ДСНС.
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Несподівана знахідка
У листах є імена тих, хто закладав пам'ятник у 70-х роках.
- Перший список складається зі 108 імен, він має назву "Список передовиків виробництва Львівського вагоноремонтного заводу".
- Другий містить 54 ім'я. Це – "Список передовиків виробництва, ветеранів праці та війни".
- Капсула часу стане експонатом музею "Територія Терору".
- Один із користувачів коментує, що разом із такими капсулами також залишають табличку з написом. Але директорка музею каже, що більше нічого не було.
У Львові всередині Монумента слави знайшли капсулу / Фото з фейсбуку "Території терору"
У капсулі знайшли 2 списки людей, які виготовляли скульптуру / Фото з фейсбуку "Території терору"
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В першому списку – 108 імен, в другому – 54 / Фото з фейсбуку "Території терору"
Як відкривали капсулу з іменами людей, які виготовляли Монумент слави у Львові: відео