Про це повідомили 28 липня. У капсулі знайшли 2 списки. Директорка музею пише, що перед відкриттям її проконсультували поліція та ДСНС.

Цікаво Археологи змушені закопати знахідку, зроблену в стародавній столиці ацтеків

Несподівана знахідка

У листах є імена тих, хто закладав пам'ятник у 70-х роках.