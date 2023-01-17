Туреччина знову гальмує вступ Швеції й Фінляндії в НАТО: в Ердогана є вимоги

Для президента Туреччини Реджепа Ердогана ратифікація заяв двох країн на вступ в НАТО є історичним моментом. Втім не меншого впливу в цій ситуації має і Захід.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, між країнами дійсно накопичилися невирішені питання та навіть претензії.

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Основна проблема

Мохаммад Фараджаллах зауважив, що на шляху до вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії в НАТО є єдина проблема.

Я діагностував би цю ситуацію як дуже серйозна криза довіри між Анкарою, Вашингтоном і Заходом,

– пояснив він.

За його словами, ситуації, яка склалася не підіграє президент Росії Владімір Путін.

"Навпаки, Путін не в тому становищі, щоб вимагати від Ердогана щось. Ердоган все, що хоче, може сам від Путіна отримати набагато меншою ціною", – зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

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Історичний шанс Туреччини

Мохаммад Фараджаллах зазначив, що Вашингтон, зокрема The Washington Post, назвав Ердогана "головним болем Байдена" через його шантаж.

"Уже дійсно виглядає, що Ердоган шантажує Захід у заміну на зелене світло на вступ Швеції у НАТО", – прокоментував він.

За його словами, перед президентом Туреччини нині відкривається історичний шанс розв'язати всі питання. Відтак, Ердогану потрібна Ескадрилья F–16. Тоді перед ним відкриється перспектива у вигляді 40 літаків, оновлення та ремонт техніки, отриманої вже раніше.

"Угода розміром 20 мільярдів доларів", – додав він.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" наголосив, що зовсім скоро відбудуться історичні президентські вибори, тому цілком імовірно, що Захід зможе використати свій вплив на очільника Туреччини.

"Я думаю, що з часом Ердоган зрозуміє, що Захід має серйозний вплив не тільки на зовнішню політику Туреччини, але і на внутрішню", – зауважив він.

Проте водночас Анкара до кінця не довіряє Вашингтону і користується поки що слабкістю Заходу.

Варіанти розв'язання проблеми

Своєю чергою парламенти Швеції і Фінляндії дуже швидко ратифікували необхідні закони. Окрім цього, держави роблять серйозні кроки на шляху до членства в НАТО.

Мохаммад Фараджаллах передбачив, що є декілька варіантів розгортання подій. Згідно з першим, Заходу доведеться дійсно ратифікувати погодження щодо F–16 та інші вимоги Ердогана.

"Або Ердогану доведеться довіряти на словах. І ми знаємо, що Ердоган навряд чи буде довіряти Байдену", –прокоментував він.

На його думку, усі питання можна вирішити значно швидше.

Те, що в Анкарі заявили, що це до літа – це торги,

– додав він.

За словами головного редактора порталу "Україна по-арабськи", парламент Анкари може реалізувати усі необхідні рішення всього лише за декілька тижнів.

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