Російська тактика "м’ясних штурмів" приносить успіх на полі бою, але жахливою ціною, – BBC

Тактика так званих м'ясних штурмів приносить Росії успіх та просування на фронті. Однак за цим стоїть жахлива ціна та десятки тисяч втрачених людських життів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал BBC.

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Як діє тактика "м'ясних штурмів" на фронті для Росії

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що в листопаді Росія втратила ще 45 680 солдатів на фронті, що більше, ніж за будь-який місяць з моменту її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Згідно з останньою оцінкою британського Міноборони, Росія щодня втрачала в середньому 1 523 осіб, убитими та пораненими. А 28 листопада Росія втратила понад 2 000 солдатів за один день, що сталося вперше.

Офіційні особи заявили, що дані про жертви базуються на матеріалах із відкритих джерел, іноді з перехресними посиланнями на секретні дані.

Загалом, за даними американського Інституту вивчення війни, Росія втратила близько 125 800 солдатів під час осіннього наступу.

Російська тактика "м'ясних штурмів", зазначає ISW, означає, що Москва втрачає понад 50 солдатів на кожен квадратний кілометр захопленої української території.

Цифри російських втрат вказують на жахливу інтенсивність бойових дій, що точаться в Курській області Росії та східних регіонах України. Західні офіційні особи не бачать жодних ознак зміни цього положення.

Російські війська, швидше за все, продовжуватимуть намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовані штурми для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг,

– сказав один із чиновників на умовах анонімності.

У виданні також зазначають, що артилерія вже не відіграє величезної ролі у просуванні росіян. Тепер насамперед важливі керовані авіабомби та дрони змінили конфлікт.

Чи відчуває Росія проблеми з поповнення людських втрат

Журналісти зазначили, що Росія продовжує відчувати труднощі щодо поповнення своїх втрат. Так, країна-агресорка може компенсувати свої втрати, хоча президент Владімір Путін поки не готовий оголосити повноцінно новий раунд мобілізації через високу інфляцію, переповнені лікарні та проблеми з виплатою компенсацій сім’ям загиблих військових.

У деяких регіонах Росії бонуси, запропоновані добровольцям, які бажають записатися на війну в Україну, зросли до трьох мільйонів рублів (близько 30 000 доларів). За даними одного з чиновників, економічний тиск у Росії продовжує зростати, хоча він відмовився говорити, що російська економіка перебуває на межі краху.

Також проблеми для Росії можуть посилити нещодавні наступи повстанців у Сирії. У Москві ще вирішують, які ресурси можуть дозволити собі виділити на захист режиму президента Башара аль-Асада.

Але враховуючи стрімкий розвиток ситуації в Сирії, офіційні особи кажуть, що ще занадто рано передбачати, який вплив події у цій країні матимуть на війну в Україні.