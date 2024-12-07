Йдеться про близько 600 тисяч солдатів. Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп про втрати Росії

Дональд Трамп висловлюючись про поточну ситуацію у Сирії, де наразі триває війна повстанців проти режиму Асада, якому сприяє Путін, навів аргументи, чому Росія не здатна допомогти своєму поплічнику. Він назвав величезну кількість втрат Москви у війні проти України.

Росія, яка глибоко зав'язла в Україні та втратила там понад 600 тисяч солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквально "марш" (просування повстанців – 24 Канал) Сирією,

– написав він.

За його словами, Росія втрутилася у Сирію після початку громадянської війни в країні, але зараз російських солдатів, як і бійців самого Асада, витісняють. Американський політик зазначив, що це, можливо, "найкраще, що може з ними статися".

Він також наголосив на тому, що США не повинні втручатися у поточну ситуацію на території Сирії.