Загальні втрати ворога вже сягають 751 910 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на щоденний звіт Генштабу ЗСУ.

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Які зараз втрати Росії у війні – актуальна статистика

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 751 910 (+1300) осіб,

танків – 9 514 (+0),

бойових броньованих машин – 19 535 (+17),

артилерійських систем – 21 055 (+12),

РСЗВ – 1 253 (+0),

засоби ППО – 371 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 042 (+19),

крилаті ракети – 2 857 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 948 (+49),

спеціальна техніка – 3633 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ