Загальні втрати ворога вже сягають 751 910 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на щоденний звіт Генштабу ЗСУ.
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Які зараз втрати Росії у війні – актуальна статистика
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 751 910 (+1300) осіб,
- танків – 9 514 (+0),
- бойових броньованих машин – 19 535 (+17),
- артилерійських систем – 21 055 (+12),
- РСЗВ – 1 253 (+0),
- засоби ППО – 371 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 042 (+19),
- крилаті ракети – 2 857 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 948 (+49),
- спеціальна техніка – 3633 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ