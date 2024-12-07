Общие потери врага уже достигают 751 910 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ежедневный отчет Генштаба ВСУ.
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Какие сейчас потери России в войне – актуальная статистика
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 751 910 (+1300) человек,
- танков – 9 514 (+0),
- боевых бронированных машин – 19 535 (+17),
- артиллерийских систем – 21 055 (+12),
- РСЗВ – 1 253 (+0),
- средства ПВО – 371 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 042 (+19),
- крылатые ракеты – 2 857 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 948 (+49),
- специальная техника – 3633 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ