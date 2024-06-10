Скільки "вагнерівців" загинуло під Бахмутом: ЗМІ оприлюднили вражаючу цифру

Битва лише за одне місто на Донеччині – Бахмут – тривала 327 днів. Російські ЗМІ змогли встановити точну кількість найманців ПВК "Вагнер", яких країна-агресорка втратила, намагаючись захопити українську фортецю.

З'ясувати кількість вбитих під Бахмутом вагнерівців "Медіазона" та Російська служба "Бі-бі-сі" змогли завдяки документам про виплати загиблим найманцям — як вільним, так і завербованим у колоніях.

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Скільки в'язнів завербував Пригожин

При вербуванні кожному найманцю "Вагнера" присвоювався позивний та жетон із особистим номером. Саме завдяки цим жетонам журналістам вдалося підрахувати кількість в'язнів, які вирушили на війну в Україну. Так, за Пригожиним пішло щонайменще 48 тисяч людей.

"Зеків" вербували по всій Росії – від європейської частини до найвіддаленіших місць на зразок Харпа, Норильська та Магаданської області. Майбутніх "вагнерівців" шукали по тюрмах у Петербурзі, Нижегородській області, Карелії, Новгородській та Псковській області, в Комі, Тулі, Рязані, Твері, Калузі, Володимирі, Ростові, Воронежі, Бєлгороді, Далекому Сході.

Дві третини колоній, у яких відбувалося вербування, — це колонії суворого режиму. На війну забирали і з колоній особливого режиму, а насамкінець — навіть із поселень та лікувальних закладів.

Де вербували вагнерівців у Росії / Скриншот

Які втрати у війську "Вагнера" під Бахмутом

Більшість вагнерівців загинули саме під Бахмутом, у так званій "бахмутській м'ясорубці". Журналісти вважають початком битви за місто захоплення окупантами Вуглегірської ТЕС, що сталося наприкінці липня 2022 року, а її завершенням – початок червня 2023 року.

За цей період під Бахмутом загинуло понад 19,5 тисячі людей. 17 тисяч із них — це помилувані Володимиром Путіним ув'язнені, а 2,4 тисячі — "вільні" найманці.

У найкровопролитніші дні ПВК "Вагнера" втрачала понад 200 осіб на день, абсолютний максимум – 213 осіб.

Кількість загиблих по ключових битвах:

15 – 26 липня 2022 року . Захоплення Вуглегірської ТЕС. Втрати: 58 ​​осіб.

. Захоплення Вуглегірської ТЕС. Втрати: 58 ​​осіб. 8 серпня 2022 року – пропагандисти розповідали про захід "вагнерівців" до Бахмута. Втрати у цей день: 10 людей.

– пропагандисти розповідали про захід "вагнерівців" до Бахмута. Втрати у цей день: 10 людей. 8 жовтня 2022 року – офіційний початок "Бахмутської м'ясорубки". Цього дня загинуло 30 вагнерівців, а від початку битви – 965.

– офіційний початок "Бахмутської м'ясорубки". Цього дня загинуло 30 вагнерівців, а від початку битви – 965. 29 листопада 2022 року – майже повністю окупована Курдюмівка на південь від Бахмуту. 68 загиблих за день, з початку битви – 3605 .

– майже повністю окупована Курдюмівка на південь від Бахмуту. 68 загиблих за день, з початку битви – 3605 . 15 – 17 грудня 2022 року – бої йдуть на східній околиці Бахмута – на вулиці Патріса Лумумби. 258 загиблих, від початку битви – 5 258.

– бої йдуть на східній околиці Бахмута – на вулиці Патріса Лумумби. 258 загиблих, від початку битви – 5 258. 11 – 14 січня 2023 року – Пригожин позує у Соледарі та оголошує про повне захоплення міста.

– Пригожин позує у Соледарі та оголошує про повне захоплення міста. За чотири дні ПВК "Вагнера" втрачає 626 осіб, з початку битви 8323.

18 лютого 2023 року – Бахмут оточений із трьох сторін. Цього дня "Вагнер" втрачає 159 людей. З початку битви – 12 593 загиблих.

– Бахмут оточений із трьох сторін. Цього дня "Вагнер" втрачає 159 людей. З початку битви – 12 593 загиблих. 23 березня 2023 року – захоплено околиці міста. Цього дня гине 203 особи. З початку битви 15 933 загиблих.

– захоплено околиці міста. Цього дня гине 203 особи. З початку битви 15 933 загиблих. 20 квітня 2023 року – Україна утримує лише західну частину міста за залізницею. 53 загиблих вагнерівців цього дня, з початку битви 17 788 загиблих.

– Україна утримує лише західну частину міста за залізницею. 53 загиблих вагнерівців цього дня, з початку битви 17 788 загиблих. 5 травня 2023 року – Пригожин записує своє знамените відео на тлі гори тіл. Цього дня загинула 61 людина – у три рази менше піку. З початку битви – 18537 загиблих.

– Пригожин записує своє знамените відео на тлі гори тіл. Цього дня загинула 61 людина – у три рази менше піку. З початку битви – 18537 загиблих. 20 травня 2023 року – Пригожин повідомляє, що "Вагнер" захопив Бахмут. Але бої продовжуються, 48 втрат. З початку битви – 19264 загиблих.

– Пригожин повідомляє, що "Вагнер" захопив Бахмут. Але бої продовжуються, 48 втрат. З початку битви – 19264 загиблих. 5 – 6 червня 2023 року – битва за Бахмут для "Вагнера" ​​завершилася. Троє загиблих, втрати з початку битви – 19547 осіб.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, Росія кинула на Вовчанськ африканський корпус з колишніх вагнерівців.