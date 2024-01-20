Сили оборони знищили САУ "Малка", яку росіяни називають "найпотужнішою гарматою світу"

Українські військові продовжують завдавати росіянам значних втрат у живій силі та у техніці. Зокрема, на фронті знищили гармату, якою ворог хвалився.

На полі бою було знищено самохідну артилерійську установку 2С7М "Малка". Росіяни називали її "найпотужнішою гарматою у світі".

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Що це за зброя

Така установка "Малки" може стріляти 203-міліметровим ядерним снарядом 3БВ2 потужністю у 2000 тонн тротилу. В цьому й полягає головна небезпека цієї САУ. "Малка" може уражати цілі на відстані до 47 кілометрів.

️ У 2020 році окупанти заявляли про прийняття на озброєння однієї з найпотужніших гармат у світі, САУ 2С7М "Малка". У Силах оборони Півдня таку модернізацію назвали "умовною".

Насправді цей піар був частиною спроби надати нове життя САУ розробки та виробництва ще 70-х років. Мовиться про 203 міліметрову САУ 2С7 "Піон", виробництво якої почалося ще в 1975 році за часів СРСР,

– повідомили наші захисники.

Недоліки російської САУ

Через свої розміри самохідна установка має низку недоліків:

гармата вразлива до пошкоджень, адже її не встановлюють у башті, а кріплять прямо до корпусу;

через габарити САУ здатна перевозити в корпусі до 8 снарядів, тобто її має супроводжувати транспорт із боєприпасами, що робить її вкрай неавтономною.

скорострільність гармати становить 2 постріли за хвилину, тобто свій боєзапас "Малка" може вистріляти за 4 хвилини.

Втрати ворога на 20 січня 2024 року

Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 750 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росія вже сягають понад 375 тисяч особового складу.

Так, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила: