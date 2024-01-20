Силы обороны уничтожили САУ "Малка", которую россияне называют "самой мощной пушкой мира"

Украинские военные продолжают наносить россиянам значительные потери в живой силе и в технике. В частности, на фронте уничтожили пушку, которой враг хвастался.

На поле боя была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Россияне называли ее "самой мощной пушкой в мире".

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Что это за оружие

Такая установка "Малки" может стрелять 203 миллиметровым ядерным снарядом 3БВ2 мощностью 2000 тонн тротила. В этом и состоит главная опасность этой САУ. "Малка" может поражать цели на расстоянии до 47 километров.

В 2020 году оккупанты заявляли о принятии на вооружение одной из самых мощных пушек в мире, САУ 2С7М "Малка". В Силах обороны Юга такую модернизацию назвали "условной".

На самом деле этот пиар был частью попытки придать новую жизнь САУ разработки и производства еще 70-х годов. Речь идет о 203 миллиметровой САУ 2С7 "Пион", производство которой началось еще в 1975 году во времена СССР,

– сообщили наши защитники.

Недостатки российской САУ

Из-за своих размеров самоходная установка имеет ряд недостатков.

пушка уязвима к повреждениям, ведь ее не устанавливают в башне, а крепят прямо к корпусу;

через габариты САУ способна перевозить в корпусе до 8 снарядов, то есть ее должен сопровождать транспорт с боеприпасами, что делает ее крайне неавтономной.

скорострельность пушки составляет 2 выстрела в минуту, то есть свой боезапас "Малка" может выстрелить за 4 минуты.

Потери врага на 20 января 2024 года

Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 750 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери Россия уже достигает более 375 тысяч личного состава.

Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла: