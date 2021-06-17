Вціліли лише 10 з понад 200 будинків: військова хунта М'янми спалила ціле село

Військові М'янми спалили більшу частину села Кін Ма, що у центральній частині країни. У такий спосіб хунта намагалася придушити опір місцевих жителів.

Як видно на кадрах, поширених у мережі, велика частина села зруйновано пожежею. На вулицях лежать обвуглені тіла свійських тварин.

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Подробиці від місцевого мешканця

За словами мешканця села, який на умовах анонімності спілкувався з журналістами, вціліли лише 10 із 237 будинків. Коли 15 червня солдати із вогнепальною зброєю зайшли у Кін Ма, майже усі місцеві встигли втекти. На його думку, війська шукають членів сільських сил оборони, створених для захисту від хунти. Більшість із них озброєні саморобними мисливськими рушницями.



Військова хунта спалила село у центрі М'янми / Фото AP

Сили оборони завчасно попередили місцевих мешканців про прибуття військ. Після цього у Кін Ма залишилися лише до 5 людей. Хунта обшукала будинки селян й коли нічого там не знайшла, їх почали підпалювати.

Ми не наважуємося повернутися в село. Думаємо, це ще не кінець. Тож переїдемо деінде. Навіть якщо повернемося, нам ніде залишитися, все згоріло,

– пояснив співрозмовник видання.

Він припустив, що загинуло 3 людей: хлопчик-пастух, який отримав поранення в стегно, та літня пара, яка не зуміла втекти. Водночас у ЗМІ повідомляють, що пара провела безвісти.

Військовий переворот у М'янмі: що відбувається

1 лютого 2021 року військова хунта М'янми здійснила у країні військовий переворот й відсторонила від влади цивільне керівництво країни.

Військові оголосили надзвичайний стан й кинули за ґрати президента Він М'їна та лідерку керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.

Місцеві правозахисники заявили, що за час протестів проти військового перевороту хунта вбила понад 1 тисячу людей, ще близько 4 тисячі – поранені. Водночас ватажок військових, які захопили владу, повідомляв про 350 жертв.

Громадяни країни чинять опір

Сільські сили оборони мають намір сформувати майбутню опозиційну федеральну армію. Деякі з них вже об'єдналися з групами етнічних меншин у прикордонних районах.

Після того, як військова хунта захопила владу в країні, там виник рух ненасильницької громадянської непокори. При цьому, спроби придушити опір навпаки його підживлювали.