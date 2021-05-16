Колишня королева краси М'янми Хтар Хтет Хтет приєдналася до боротьби повстанців проти військової хунти. Дівчина заявила, що готова заплатити життям у боротьбі.

Відповідні дописи та фото королева конкурсу Miss Grand International публікує у своїх соціальних мережах. Дівчина також оприлюднила фото зі зброєю.

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Колишня королева краси взяла до рук зброю

32-річна інструкторка з гімнастики Хтар Хтет Хтет представляла М'янму на конкурсі краси 2013 року в Таїланді.

Тепер вона, очевидно, приєдналась до повстанців, які протистоять військовій хунті, що захопила владу в країні. Фото в екіпіруванні та зі зброєю Хтар опублікувала 11 травня.



Королева краси взяла до рук зброю / Фото твітер Хтар Хтет Хтет

"Настав час дати відсіч. Тримайте зброю, ручку, клавіатуру чи жертвуйте гроші демократичному руху. Кожен має внести свій внесок в успіх революції. Я буду чинити опір, наскільки зможу. Готова відмовитися від усього. Я навіть готова заплатити своїм життям", – написала Хтет.



Очевидно дівчина приєдналась до повстанців / Фото твітер Хтар Хтет Хтет

У той же день дівчина написала допис у твітері, де цитує Ернесто Че Гевару. Видання The Straits Times пише, що можливо Хтар разом з повстанцями у прикордонному регіоні М'янми, де є етнічні повстанські угруповання.



Королева краси приєдналась до боротьби проти військової хунти / Фото твітер Хтар Хтет Хтет

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

We must Win pic.twitter.com/iHEDhF314p — Htar Htet Htet (@HtarHtetHtet2) May 11, 2021

Коротко про події у М'янмі

Конфлікт між владою та військовими у країні назрівав поступово. Причиною стали вибори у листопаді 2020 року. Перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію", а військові відмовилися визнавати результати виборів.

Із 1 лютого 2021 року військова хунта М'янми здійснила у країні військовий переворот. Тоді оголосили надзвичайний стан. Тоді військові арештували президента Він М'їна та політикиню Аун Сан Су Чжі.

З того часу в країні тривають протистояння. Проти силовиків на вулицях протестують люди, але мітинги придушують, застосовуючи силу та зброю.

Відомо, що вбили понад 700 мітингувальників. США ввели санкції проти М'янми, ЄС засудив військовий переворот у М'янмі.

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