Час дати відсіч, – королева краси М'янми вирішила воювати проти військової хунти
Колишня королева краси М'янми Хтар Хтет Хтет приєдналася до боротьби повстанців проти військової хунти. Дівчина заявила, що готова заплатити життям у боротьбі.
Джерело:Daily Star
Відповідні дописи та фото королева конкурсу Miss Grand International публікує у своїх соціальних мережах. Дівчина також оприлюднила фото зі зброєю.
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Колишня королева краси взяла до рук зброю
32-річна інструкторка з гімнастики Хтар Хтет Хтет представляла М'янму на конкурсі краси 2013 року в Таїланді.
Тепер вона, очевидно, приєдналась до повстанців, які протистоять військовій хунті, що захопила владу в країні. Фото в екіпіруванні та зі зброєю Хтар опублікувала 11 травня.
Королева краси взяла до рук зброю / Фото твітер Хтар Хтет Хтет
"Настав час дати відсіч. Тримайте зброю, ручку, клавіатуру чи жертвуйте гроші демократичному руху. Кожен має внести свій внесок в успіх революції. Я буду чинити опір, наскільки зможу. Готова відмовитися від усього. Я навіть готова заплатити своїм життям", – написала Хтет.
Очевидно дівчина приєдналась до повстанців / Фото твітер Хтар Хтет Хтет
У той же день дівчина написала допис у твітері, де цитує Ернесто Че Гевару. Видання The Straits Times пише, що можливо Хтар разом з повстанцями у прикордонному регіоні М'янми, де є етнічні повстанські угруповання.
Королева краси приєдналась до боротьби проти військової хунти / Фото твітер Хтар Хтет Хтет
Коротко про події у М'янмі
- Конфлікт між владою та військовими у країні назрівав поступово. Причиною стали вибори у листопаді 2020 року. Перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію", а військові відмовилися визнавати результати виборів.
- Із 1 лютого 2021 року військова хунта М'янми здійснила у країні військовий переворот. Тоді оголосили надзвичайний стан. Тоді військові арештували президента Він М'їна та політикиню Аун Сан Су Чжі.
- З того часу в країні тривають протистояння. Проти силовиків на вулицях протестують люди, але мітинги придушують, застосовуючи силу та зброю.
- Відомо, що вбили понад 700 мітингувальників. США ввели санкції проти М'янми, ЄС засудив військовий переворот у М'янмі.
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