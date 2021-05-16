Бывшая королева красоты Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к борьбе повстанцев против военной хунты. Девушка заявила, что готова заплатить жизнью в борьбе.

Соответствующие сообщения и фото королева конкурса Miss Grand International публикует в своих социальных сетях. Девушка также обнародовала фото с оружием.

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Бывшая королева красоты взяла в руки оружие

32-летняя инструктор по гимнастике Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты 2013 года в Таиланде.

Теперь она, очевидно, присоединилась к постанцам, которые противостоят военной хунте, захватившей власть в стране. Фото в экипировке и с оружием Хтар опубликовала 11 мая.



Королева красоты взяла в руки оружие / Фото твитер Хтар Хтет Хтет

"Пришло время дать отпор. Держите оружие, ручку, клавиатуру или жертвуйте деньги демократическому движению. Каждый должен внести свой вклад в успех революции. Я буду сопротивляться, насколько смогу. Готовая отказаться от всего. Я даже готова заплатить своей жизнью", – написала Хтет.



Очевидно девушка присоединилась к повстанцам / Фото твитер Хтар Хтет Хтет

В тот же день девушка написала сообщение в твиттере, где цитирует Эрнесто Че Гевару. Издание The Straits Times пишет, что возможно девушка вместе с повстанцами в приграничном регионе Мьянмы, где есть этнические повстанческие группировки.



Королева красоты присоединилась к борьбе против военной хунты / Фото твитер Хтар Хтет Хтет

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

We must Win pic.twitter.com/iHEDhF314p — Htar Htet Htet (@HtarHtetHtet2) May 11, 2021

Коротко о событиях в Мьянме

Конфликт между властью и военными в стране назревал постепенно. Причиной стали выборы в ноябре 2020 года. Победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию", а военные отказались признавать результаты выборов.

С 1 февраля 2021 года военная хунта Мьянмы осуществила в стране военный переворот. Тогда объявили чрезвычайное положение. Тогда военные арестовали президента Он Мьин и политика Аун Сан Су Чжи.

С тех пор в стране идут противостояния. Против силовиков на улицах протестуют люди, но митинги подавляют, применяя силу и оружие.

Известно, что убили более 700 митингующих. США ввели санкции против Мьянмы, ЕС осудил военный переворот в Мьянме.

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