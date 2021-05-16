Время дать отпор, – королева красоты Мьянмы решила воевать против военной хунты
Бывшая королева красоты Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к борьбе повстанцев против военной хунты. Девушка заявила, что готова заплатить жизнью в борьбе.
Источник:Daily Star
Соответствующие сообщения и фото королева конкурса Miss Grand International публикует в своих социальных сетях. Девушка также обнародовала фото с оружием.
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Бывшая королева красоты взяла в руки оружие
32-летняя инструктор по гимнастике Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты 2013 года в Таиланде.
Теперь она, очевидно, присоединилась к постанцам, которые противостоят военной хунте, захватившей власть в стране. Фото в экипировке и с оружием Хтар опубликовала 11 мая.
Королева красоты взяла в руки оружие / Фото твитер Хтар Хтет Хтет
"Пришло время дать отпор. Держите оружие, ручку, клавиатуру или жертвуйте деньги демократическому движению. Каждый должен внести свой вклад в успех революции. Я буду сопротивляться, насколько смогу. Готовая отказаться от всего. Я даже готова заплатить своей жизнью", – написала Хтет.
Очевидно девушка присоединилась к повстанцам / Фото твитер Хтар Хтет Хтет
В тот же день девушка написала сообщение в твиттере, где цитирует Эрнесто Че Гевару. Издание The Straits Times пишет, что возможно девушка вместе с повстанцами в приграничном регионе Мьянмы, где есть этнические повстанческие группировки.
Королева красоты присоединилась к борьбе против военной хунты / Фото твитер Хтар Хтет Хтет
Коротко о событиях в Мьянме
- Конфликт между властью и военными в стране назревал постепенно. Причиной стали выборы в ноябре 2020 года. Победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию", а военные отказались признавать результаты выборов.
- С 1 февраля 2021 года военная хунта Мьянмы осуществила в стране военный переворот. Тогда объявили чрезвычайное положение. Тогда военные арестовали президента Он Мьин и политика Аун Сан Су Чжи.
- С тех пор в стране идут противостояния. Против силовиков на улицах протестуют люди, но митинги подавляют, применяя силу и оружие.
- Известно, что убили более 700 митингующих. США ввели санкции против Мьянмы, ЕС осудил военный переворот в Мьянме.
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