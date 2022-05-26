Вучич назвав політику Сербії "ні проросійською, ні прозахідною" і відмовився вводити санкції

Сербія продовжує займати неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Там відзначаються заявами про підтримку нашої територіальної цінності, але при цьому санкції проти Росії категорично не вводять.

Президент Сербії Олександр Вучич вкотре заявив, що його країна нібито не має можливості підтримати санкції проти Росії. Там збираються вести власну політику щодо подій, яка не схиляється до жодної з позицій двох сторін.

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Сербія – єдина у Європі з власною політикою

За словами Вучича, він не є тим політиком, хто спочатку щось обіцяє, а потім не виконує.

Я не знаю, що буде в майбутньому, що принесе нам життя, і як все буде виглядати. Я не з тих, хто клянеться, а потім не виконує, я більше люблю робити щось, а не клястися,

– сказав президент Сербії.

Він також наголосив, що його країна – єдина в Європі, яка проводить власну незалежну політику. Вучич каже, що ця політика не є ні проросійською, ні прозахідною.

Позиція Сербії

У квітні цього року проросійський президент Александр Вучич виграв вибори в Сербії. Він здобув перемогу на президентських виборах, а його партія на парламентських. Наприкінці березня він говорив, що готовий надати Белград як місце для українсько-російських переговорів. За його словами, Сербія нібито переймається війною в Україні.

Також Вучич заявляв, що Сербія на 100 відсотків залежить від російського газу, тому найближчим часом не зможе від нього відмовитися. Переговори про новий контракт з постачання російського газу мають розпочатися вже найближчим часом. Це при тому, що весь цивілізований світ думає і шукає шляхи, щоб відмовитися від енергоносіїв з країни-агресорки.

Та попри таку підтримку Росії, не можна сказати, що Сербія займає таку ж позицію щодо Білорусі. Адже країна долучилася до санкцій, які Євросоюз наклав на Білорусь після 24 лютого. Обидві з цих країн мають дружні відносини з Росією. Ці санкції на початку квітня ЄС наклав за причетність Білорусі до нападу на Україну.

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