Саме про це свідчать дані екзит-полу, який провели Ipsos та Центр за вільні вибори та демократію (CeSID). Вибори відбувались у країні у неділю, 3 квітня.

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Проросійський Вучич виграє вибори у Сербії

Нинішній президент Сербії Александр Вучич попередньо перемагає на президентських виборах у Сербії, натомість лідирує також і його партія на дострокових парламентських.

На президентських виборах Александр Вучич може виграти навіть у першому турі – екзит-пол дає йому 59,8% голосів,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що вже опрацьовано 87% вибірки. Зокрема відомо, що:

партія "Александр Вучич – Разом ми можемо все" набрала 42,9 % голосів;

на другому місці опозиційна коаліція "Єдність заради перемоги" з 12,9%, а на третьому – SPS-JS з 11,4%.

Попередньо, партія Вучича набрала менше голосів, ніж на парламентських виборах у 2020 році. Тоді було 60% підтримки виборців.

Однак, ймовірно, цього разу допомогти президентській партії можуть союзники із Соціалістичної партії, що наразі на 3 місці.

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Зверніть увагу! Александр Вучич наприкінці березня говорив, що готовий надати Белград як місце для українсько-російських переговорів. Президент Сербії пояснював, що його країна переймається війною в Україні, адже, мовляв, "одні ЗМІ підтримують Україну, а інші – Росію".

Сам Вучич є прихильником Росії та її очільника Володимира Путіна.